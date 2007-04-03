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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 гру, 2021 22:47
Не соотв названию. т к автор до монет не дошёл в этой части.Но для многих будет полезно, особенно про Метамаск и сети в нём.Хотя судя по нашей аудитории, многие просто с вумным видом ничего не знают и не делают, просто любят циферки от балды поназывать.
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Кучинелли
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