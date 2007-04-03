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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2913291429152916

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 85
Да
32%
27
Нет
68%
58
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:47



Не соотв названию. т к автор до монет не дошёл в этой части.Но для многих будет полезно, особенно про Метамаск и сети в нём.Хотя судя по нашей аудитории, многие просто с вумным видом ничего не знают и не делают, просто любят циферки от балды поназывать.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 08:21

  nau762 написав:
  kuzment написав:Жду уровень 200 недельной скользящей средней, что бы зайти на всю котлету.
Уже дважды спускались к этой линии, спустимся и в третий раз.
Зображення

Тогда главное чтобы при спуске мы ее коснулись и отскочили))
А не пробили и ушли далеко под нее :wink:

Если уйдём под неё, и потом при тестировании оттолкнемся и пойдём глубже - думаю это будет конец.
kuzment
 
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