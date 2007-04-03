Не соотв названию. т к автор до монет не дошёл в этой части.Но для многих будет полезно, особенно про Метамаск и сети в нём.Хотя судя по нашей аудитории, многие просто с вумным видом ничего не знают и не делают, просто любят циферки от балды поназывать.
kuzment написав:Если уйдём под неё, и потом при тестировании оттолкнемся и пойдём глубже - думаю это будет конец.
Да уж, мечтать не вредно.А сит нынче совсем иная.Вероятнее всего разворот продлится до 52-53, а вот там уже и будет решаться это треугольник и отскок от верхней грани или пятая волна с перехаем и пробоем верхней грани.
Начинают качать дефай рынок и будут качать дальше. Долго он стоял, аккумуляции там приличные. Смотреть по трендовой 52-53, как написал Кучинелли. При пробитии идем на тест ATH, но нужно еще локальную пробить, но она может быть и на уровне ATH, если это будет середина января из дефай UNI, FTM, CAKE, KP3R, CRV, COMP, 1NCH, ROSE, SUSHI, SCRT, OCEAN присматривайтесь, изучайте. AVAX и LUNA качали все это время, от них много я бы не ждал. FTM тоже под вопросом.
spacemachine написав:Начинают качать дефай рынок и будут качать дальше. Долго он стоял, аккумуляции там приличные. Смотреть по трендовой 52-53, как написал Кучинелли. При пробитии идем на тест ATH, но нужно еще локальную пробить, но она может быть и на уровне ATH, если это будет середина января из дефай UNI, FTM, CAKE, KP3R, CRV, COMP, 1NCH, ROSE, SUSHI, SCRT, OCEAN присматривайтесь, изучайте. AVAX и LUNA качали все это время, от них много я бы не ждал. FTM тоже под вопросом.
Обратите внимание, что рынок стремительно рос с мая 2020 по май 2021 году пока в стейблкоины заливали по 5-10 млрд ежемесячно. Сейчас таких вливаний нет.