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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2913291429152916

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 85
Да
32%
27
Нет
68%
58
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:47



Не соотв названию. т к автор до монет не дошёл в этой части.Но для многих будет полезно, особенно про Метамаск и сети в нём.Хотя судя по нашей аудитории, многие просто с вумным видом ничего не знают и не делают, просто любят циферки от балды поназывать.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 08:21

  nau762 написав:
  kuzment написав:Жду уровень 200 недельной скользящей средней, что бы зайти на всю котлету.
Уже дважды спускались к этой линии, спустимся и в третий раз.
Зображення

Тогда главное чтобы при спуске мы ее коснулись и отскочили))
А не пробили и ушли далеко под нее :wink:

Если уйдём под неё, и потом при тестировании оттолкнемся и пойдём глубже - думаю это будет конец.
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  kuzment написав:Если уйдём под неё, и потом при тестировании оттолкнемся и пойдём глубже - думаю это будет конец.


Да уж, мечтать не вредно.А сит нынче совсем иная.Вероятнее всего разворот продлится до 52-53, а вот там уже и будет решаться это треугольник и отскок от верхней грани или пятая волна с перехаем и пробоем верхней грани.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 01:15

Начинают качать дефай рынок и будут качать дальше. Долго он стоял, аккумуляции там приличные. Смотреть по трендовой 52-53, как написал Кучинелли. При пробитии идем на тест ATH, но нужно еще локальную пробить, но она может быть и на уровне ATH, если это будет середина января
из дефай
UNI, FTM, CAKE, KP3R, CRV, COMP, 1NCH, ROSE, SUSHI, SCRT, OCEAN присматривайтесь, изучайте. AVAX и LUNA качали все это время, от них много я бы не ждал. FTM тоже под вопросом.
spacemachine
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 01:48

  spacemachine написав:Начинают качать дефай рынок и будут качать дальше. Долго он стоял, аккумуляции там приличные. Смотреть по трендовой 52-53, как написал Кучинелли. При пробитии идем на тест ATH, но нужно еще локальную пробить, но она может быть и на уровне ATH, если это будет середина января
из дефай
UNI, FTM, CAKE, KP3R, CRV, COMP, 1NCH, ROSE, SUSHI, SCRT, OCEAN присматривайтесь, изучайте. AVAX и LUNA качали все это время, от них много я бы не ждал. FTM тоже под вопросом.

Обратите внимание, что рынок стремительно рос с мая 2020 по май 2021 году пока в стейблкоины заливали по 5-10 млрд ежемесячно. Сейчас таких вливаний нет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:44

  Кучинелли написав:Да уж, мечтать не вредно.А сит нынче совсем иная.Вероятнее всего разворот продлится до 52-53, а вот там уже и будет решаться это треугольник и отскок от верхней грани или пятая волна с перехаем и пробоем верхней грани.

И я +- так же думаю. Можем сейчас чуть скорректироваться до 46-47 и потом уже 52-53 и мб выше. А можем упасть ниже 46 и, проторговавшись какое то время там, сквизануть, до +-30....)) а уж затем оттолкнувшись оттуда, пойти на АТН.
nau762
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:14

Чпокають шортуна... :|
Козак-характерник
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