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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 гру, 2021 18:48
Писал не раз, что побеждает тот, кто приспособится. а не сопротивляется.Изменил своё увлечение дефи на гэймфи.Смотрю, что рынок вялый в целом. а мета и гейм прут аж бегом.Там правда тоже нужно вникать что по чём.Даю наводку - интерес на момент DAR потому, что с 10 янв будет лотерея по продаже земли в игре.Под это лочат монеты. чем больше тем выше шанс выиграть надел.Соотв вероятен памп.Он собственно ужо идёт на самой новости.Снимки будут до 16 янв, скорее в этот период что то будет.Конечно ничего гарантировать нельзя. но судя по телегам там народ с ума сходит...На вчерашнем движении заработал новогоднюю премию.
Додано: Нед 26 гру, 2021 23:04
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
обычно все это пампится перед событием, а на самих событиях сливается. скорее всего тут так же будет - хай уже был и пойдет слив
Додано: Нед 26 гру, 2021 23:13
Ты прочти написанное.Будут разыгрываться в лотерее земли на виртуальной планете.Колво билетов зависит от колва внесённых монет - понимаешь...И это будет ещё чз две недели.Стоимость земли несколько тысяч,потом её можно продать или за плату пускать игроков.Там уже немеряно людей собралось вносить токены для розыгрыша.Т о токены в большом колве будут залочены нек время.Что это значит не нужно объяснять?
Додано: Нед 26 гру, 2021 23:15
FOR наконец то вышел вверх.Я был уверен, что это произойдёт, но такую тягомотину не каждый выждет.
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