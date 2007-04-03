RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2914291529162917

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 86
Да
31%
27
Нет
69%
59
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 18:48

Писал не раз, что побеждает тот, кто приспособится. а не сопротивляется.Изменил своё увлечение дефи на гэймфи.Смотрю, что рынок вялый в целом. а мета и гейм прут аж бегом.Там правда тоже нужно вникать что по чём.Даю наводку - интерес на момент DAR потому, что с 10 янв будет лотерея по продаже земли в игре.Под это лочат монеты. чем больше тем выше шанс выиграть надел.Соотв вероятен памп.Он собственно ужо идёт на самой новости.Снимки будут до 16 янв, скорее в этот период что то будет.Конечно ничего гарантировать нельзя. но судя по телегам там народ с ума сходит...На вчерашнем движении заработал новогоднюю премию.
Зображення
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 934
З нами з: 30.11.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

обычно все это пампится перед событием, а на самих событиях сливается. скорее всего тут так же будет - хай уже был и пойдет слив
DmitryK
 
Повідомлень: 882
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:13

  DmitryK написав:обычно все это пампится перед событием, а на самих событиях сливается. скорее всего тут так же будет - хай уже был и пойдет слив

Ты прочти написанное.Будут разыгрываться в лотерее земли на виртуальной планете.Колво билетов зависит от колва внесённых монет - понимаешь...И это будет ещё чз две недели.Стоимость земли несколько тысяч,потом её можно продать или за плату пускать игроков.Там уже немеряно людей собралось вносить токены для розыгрыша.Т о токены в большом колве будут залочены нек время.Что это значит не нужно объяснять?
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 934
З нами з: 30.11.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:15

FOR наконец то вышел вверх.Я был уверен, что это произойдёт, но такую тягомотину не каждый выждет.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 934
З нами з: 30.11.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 12:13

FOR

Вот и последний шиллиный мной токен взорвался.Т о все сетапы по монетам просто отлично отработали.А ведь это не просто пальцем в список ткнуть. это огромная работа над графиками и фундаменталом.Был тут экран видать клон Олежека, всё хотел мину по 4,5 купить пока дают, теперь по 3,5 наверное денег не осталось :)
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 934
З нами з: 30.11.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:48

  Кучинелли написав:FOR наконец то вышел вверх.Я был уверен, что это произойдёт, но такую тягомотину не каждый выждет.

Ну и до куда он долетит? До 0,2 или до 0,08?:)
Ekran
 
Повідомлень: 60
З нами з: 09.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:50

У 2022 році курс біткойна (BTC) може опуститися до $ 40−42 тис., вважає директор Galaxy Digital Holdings і інвестор-мільярдер Майк Новограц. Але він рекомендує не побоюватися цього в середньостроковій перспективі, оскільки потім криптовалюта падатиме ще більше.
greenozon
 
Повідомлень: 12286
З нами з: 01.06.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2914291529162917
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8753, 8754, 8755
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
87545 217828612
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 гру, 2021 17:50
drevlyanin
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7907 16249266
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 гру, 2021 20:46
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 71514
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6997)
27.12.2021 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.