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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2915291629172918

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 86
Да
31%
27
Нет
69%
59
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 20:49

  Кучинелли написав:
  DmitryK написав:обычно все это пампится перед событием, а на самих событиях сливается. скорее всего тут так же будет - хай уже был и пойдет слив

Ты прочти написанное.Будут разыгрываться в лотерее земли на виртуальной планете.Колво билетов зависит от колва внесённых монет - понимаешь...И это будет ещё чз две недели.Стоимость земли несколько тысяч,потом её можно продать или за плату пускать игроков.Там уже немеряно людей собралось вносить токены для розыгрыша.Т о токены в большом колве будут залочены нек время.Что это значит не нужно объяснять?

с какого телеглам канала инфу черпаешь?
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:05

  Ekran написав:обычно все это пампится перед событием, а на самих событиях сливается. скорее всего тут так же будет - хай уже был и пойдет слив

Ты прочти написанное.Будут разыгрываться в лотерее земли на виртуальной планете.Колво билетов зависит от колва внесённых монет - понимаешь...И это будет ещё чз две недели.Стоимость земли несколько тысяч,потом её можно продать или за плату пускать игроков.Там уже немеряно людей собралось вносить токены для розыгрыша.Т о токены в большом колве будут залочены нек время.Что это значит не нужно объяснять?[/quote]
с какого телеглам канала инфу черпаешь?[/quote]

https://t.me/MinesOfDalarniaRU
https://t.me/MinesOfDalarnia
https://t.me/dalarniatrading

Я вообще за вчера - сегодня всю коклету даларии уже продал - купил раза четыре.На момент продал, т к биток вниз собрался.Стейкать раньше начала чтобы толпа научилась пользоваться метамаском.Недавно Ирина ролик постила. там как раз рассказывается как пользоваться мм и открыть в нём сеть бсч.К 10 января веселуха гарантирована. т к с этого числа будут снимки баланса для лотереи.
Кучинелли
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  #<1 ... 2915291629172918
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