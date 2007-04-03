DmitryK написав:обычно все это пампится перед событием, а на самих событиях сливается. скорее всего тут так же будет - хай уже был и пойдет слив
Ты прочти написанное.Будут разыгрываться в лотерее земли на виртуальной планете.Колво билетов зависит от колва внесённых монет - понимаешь...И это будет ещё чз две недели.Стоимость земли несколько тысяч,потом её можно продать или за плату пускать игроков.Там уже немеряно людей собралось вносить токены для розыгрыша.Т о токены в большом колве будут залочены нек время.Что это значит не нужно объяснять?
Ekran написав:обычно все это пампится перед событием, а на самих событиях сливается. скорее всего тут так же будет - хай уже был и пойдет слив
Ты прочти написанное.Будут разыгрываться в лотерее земли на виртуальной планете.Колво билетов зависит от колва внесённых монет - понимаешь...И это будет ещё чз две недели.Стоимость земли несколько тысяч,потом её можно продать или за плату пускать игроков.Там уже немеряно людей собралось вносить токены для розыгрыша.Т о токены в большом колве будут залочены нек время.Что это значит не нужно объяснять?[/quote] с какого телеглам канала инфу черпаешь?[/quote]
Я вообще за вчера - сегодня всю коклету даларии уже продал - купил раза четыре.На момент продал, т к биток вниз собрался.Стейкать раньше начала чтобы толпа научилась пользоваться метамаском.Недавно Ирина ролик постила. там как раз рассказывается как пользоваться мм и открыть в нём сеть бсч.К 10 января веселуха гарантирована. т к с этого числа будут снимки баланса для лотереи.
04.01.2022 в 06:00 (мск) Binance остановит торговлю парами токенов с кредитным плечом BCHUP, BCHDOWN, FILUP и FILDOWN, а также подписку на них. После этого все торговые ордера будут автоматически удалены. Услуга выкупа будет некоторое время доступна. Мы сообщим о ее остановке отдельно.
Примечание. Пользователям рекомендуется обменять BCHUP, BCHDOWN, FILUP и FILDOWN на другие токены до остановки торгов. Если после нее у вас на балансе останутся эти токены, просим вас выкупить их через соответствующую функцию кошелька или на странице токенов с кредитным плечом.
Пост-халвинговая динамика 2012 (1-й), 2016 (2-й) и 2020 (3-й):
Четко видно, где обломался восходящий тренд - весенний криптогеддон, спровоцированный китайскими дуболомами. Сейчас уже лететь на 100К+ не на чем. Во-первых, пост-халвинговый импульс иссяк. Во-вторых, ужесточение ДКП ФРС (тейперинг уже начат и будет завершен в марте, после чего до конца 2022-го будет минимум 2 повышения учетной ставки).
Вопрос, будет ли столь же суровая криптозима, как в прошлых циклах, если не было столь же злойного криптолета, остается открытым. Возможно, и не будет падения в 5-7 раз от ATH, но в 3-4 раза - наверняка будет