Додано: Вів 28 гру, 2021 14:02

Кучинелли написав: Эх, что то ты переобулся в валенки Эх, что то ты переобулся в валенки

Кучинелли написав: Хай в этом цикле ещё вероятно не поставлен.Лететь есть на чём...просто уже все поняли, что биткоин это актив - равный, доходный, популярный, безинфляционный. Да, с курсом могут сыграть плохую шутку - кто то не выдержит и ливанёт.Но адекватному самому не на пользу это будет.С альтами вопрос конечно очень неоднозначный, т к мотлоха уже крайне много и он не прекращается.Тут должна быть какая то развязка. Хай в этом цикле ещё вероятно не поставлен.Лететь есть на чём...просто уже все поняли, что биткоин это актив - равный, доходный, популярный, безинфляционный. Да, с курсом могут сыграть плохую шутку - кто то не выдержит и ливанёт.Но адекватному самому не на пользу это будет.С альтами вопрос конечно очень неоднозначный, т к мотлоха уже крайне много и он не прекращается.Тут должна быть какая то развязка.

Не надо, не надоЯ всегда придержился теории циклов с пост-халвинговыми ралли и сменяющими их пост-ралийными криптозимами. В чем просчитался, так это в вершине нынешнего цикла. Ожидал ее выше фактических 69к - 100-250к. Почему и решил показать, где случился облом, увидев подходящий график в интернетеЯ не вижу поводов для оптимизма на ближайший год-два, но я поддерживаю идею НЕ ПРОДАВАТЬ (деда), относящуюся ко всем, кто не располагает толстым кошельком в десятки-сотки монет. Выходить на уровнях 50-70К тем, у кого биткоина немного, в надежде его преумножить - не самая удачная идея. Этим лучше ходлить. А вот продать с пользой сейчас могут две категории участников рынка - опытные трейдеры, которые не запаникуют и дождутся возможности откупить дешевле, и хомяки, которые могут окешиться на 1М+ долларов, оставшись при этом не с пустым биткоин-балансом