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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2915291629172918

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 86
Да
31%
27
Нет
69%
59
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 20:49

  Кучинелли написав:
  DmitryK написав:обычно все это пампится перед событием, а на самих событиях сливается. скорее всего тут так же будет - хай уже был и пойдет слив

Ты прочти написанное.Будут разыгрываться в лотерее земли на виртуальной планете.Колво билетов зависит от колва внесённых монет - понимаешь...И это будет ещё чз две недели.Стоимость земли несколько тысяч,потом её можно продать или за плату пускать игроков.Там уже немеряно людей собралось вносить токены для розыгрыша.Т о токены в большом колве будут залочены нек время.Что это значит не нужно объяснять?

с какого телеглам канала инфу черпаешь?
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 22:05

  Ekran написав:обычно все это пампится перед событием, а на самих событиях сливается. скорее всего тут так же будет - хай уже был и пойдет слив

Ты прочти написанное.Будут разыгрываться в лотерее земли на виртуальной планете.Колво билетов зависит от колва внесённых монет - понимаешь...И это будет ещё чз две недели.Стоимость земли несколько тысяч,потом её можно продать или за плату пускать игроков.Там уже немеряно людей собралось вносить токены для розыгрыша.Т о токены в большом колве будут залочены нек время.Что это значит не нужно объяснять?[/quote]
с какого телеглам канала инфу черпаешь?[/quote]

https://t.me/MinesOfDalarniaRU
https://t.me/MinesOfDalarnia
https://t.me/dalarniatrading

Я вообще за вчера - сегодня всю коклету даларии уже продал - купил раза четыре.На момент продал, т к биток вниз собрался.Стейкать раньше начала чтобы толпа научилась пользоваться метамаском.Недавно Ирина ролик постила. там как раз рассказывается как пользоваться мм и открыть в нём сеть бсч.К 10 января веселуха гарантирована. т к с этого числа будут снимки баланса для лотереи.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 12:20

04.01.2022 в 06:00 (мск) Binance остановит торговлю парами токенов с кредитным плечом BCHUP, BCHDOWN, FILUP и FILDOWN, а также подписку на них. После этого все торговые ордера будут автоматически удалены. Услуга выкупа будет некоторое время доступна. Мы сообщим о ее остановке отдельно.

Примечание. Пользователям рекомендуется обменять BCHUP, BCHDOWN, FILUP и FILDOWN на другие токены до остановки торгов. Если после нее у вас на балансе останутся эти токены, просим вас выкупить их через соответствующую функцию кошелька или на странице токенов с кредитным плечом.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 12:20

Пост-халвинговая динамика 2012 (1-й), 2016 (2-й) и 2020 (3-й):

Зображення

Четко видно, где обломался восходящий тренд - весенний криптогеддон, спровоцированный китайскими дуболомами. Сейчас уже лететь на 100К+ не на чем. Во-первых, пост-халвинговый импульс иссяк. Во-вторых, ужесточение ДКП ФРС (тейперинг уже начат и будет завершен в марте, после чего до конца 2022-го будет минимум 2 повышения учетной ставки).

Вопрос, будет ли столь же суровая криптозима, как в прошлых циклах, если не было столь же злойного криптолета, остается открытым. Возможно, и не будет падения в 5-7 раз от ATH, но в 3-4 раза - наверняка будет
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 13:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  zРадио написав:Четко видно, где обломался восходящий тренд - весенний криптогеддон, спровоцированный китайскими дуболомами. Сейчас уже лететь на 100К+ не на чем. Во-первых, пост-халвинговый импульс иссяк. Во-вторых, ужесточение ДКП ФРС (тейперинг уже начат и будет завершен в марте, после чего до конца 2022-го будет минимум 2 повышения учетной ставки). Вопрос, будет ли столь же суровая криптозима, как в прошлых циклах, если не было столь же злойного криптолета, остается открытым. Возможно, и не будет падения в 5-7 раз от ATH, но в 3-4 раза - наверняка будет


Эх, что то ты переобулся в валенки :) .Конечно один из вариантов развития - это криптозима.Но ведь остаются и другие.Хай в этом цикле ещё вероятно не поставлен.Лететь есть на чём...просто уже все поняли, что биткоин это актив - равный, доходный, популярный, безинфляционный.Да, с курсом могут сыграть плохую шутку - кто то не выдержит и ливанёт.Но адекватному самому не на пользу это будет.С альтами вопрос конечно очень неоднозначный, т к мотлоха уже крайне много и он не прекращается.Тут должна быть какая то развязка.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 13:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:.На момент продал, т к биток вниз собрался.


Шаман 8)
ТА рулит как бы неандертальцы это ни отрицали. :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 14:02

  Кучинелли написав:Эх, что то ты переобулся в валенки :)


Не надо, не надо :) Я всегда придержился теории циклов с пост-халвинговыми ралли и сменяющими их пост-ралийными криптозимами. В чем просчитался, так это в вершине нынешнего цикла. Ожидал ее выше фактических 69к - 100-250к. Почему и решил показать, где случился облом, увидев подходящий график в интернете


  Кучинелли написав:Хай в этом цикле ещё вероятно не поставлен.Лететь есть на чём...просто уже все поняли, что биткоин это актив - равный, доходный, популярный, безинфляционный. Да, с курсом могут сыграть плохую шутку - кто то не выдержит и ливанёт.Но адекватному самому не на пользу это будет.С альтами вопрос конечно очень неоднозначный, т к мотлоха уже крайне много и он не прекращается.Тут должна быть какая то развязка.


Я не вижу поводов для оптимизма на ближайший год-два, но я поддерживаю идею НЕ ПРОДАВАТЬ (деда), относящуюся ко всем, кто не располагает толстым кошельком в десятки-сотки монет. Выходить на уровнях 50-70К тем, у кого биткоина немного, в надежде его преумножить - не самая удачная идея. Этим лучше ходлить. А вот продать с пользой сейчас могут две категории участников рынка - опытные трейдеры, которые не запаникуют и дождутся возможности откупить дешевле, и хомяки, которые могут окешиться на 1М+ долларов, оставшись при этом не с пустым биткоин-балансом
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 16:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мину с ее конскими разлоками, скоро укатают в 1 бакс. DAR решил 10го не ждать, спекули фиксят прибыли, и это дело тоже сливается, о чем я буквально и писал. Ну, ничего - скоро новая игра, новые земли, и памп под это дело...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 16:48

  DmitryK написав:Мину с ее конскими разлоками, скоро укатают в 1 бакс. DAR решил 10го не ждать, спекули фиксят прибыли, и это дело тоже сливается, о чем я буквально и писал. Ну, ничего - скоро новая игра, новые земли, и памп под это дело...

ну да, мину по баксу я бы подобрал
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 18:47

  DmitryK написав:Мину с ее конскими разлоками, скоро укатают в 1 бакс. DAR решил 10го не ждать, спекули фиксят прибыли, и это дело тоже сливается, о чем я буквально и писал. Ну, ничего - скоро новая игра, новые земли, и памп под это дело...


Да тут всё проще - падает биткойн, за ним падают все(ну или почти).Начнёт расти. порастут и все.Теперь вопрос от какой зоны отскок будет.Прокалывать можно вплоть до 42, но оптимально уже от текущих отскакивать.Я за вчерашние деньги ужо начал набирать назад...
Кучинелли
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