DmitryK написав:обычно все это пампится перед событием, а на самих событиях сливается. скорее всего тут так же будет - хай уже был и пойдет слив
Ты прочти написанное.Будут разыгрываться в лотерее земли на виртуальной планете.Колво билетов зависит от колва внесённых монет - понимаешь...И это будет ещё чз две недели.Стоимость земли несколько тысяч,потом её можно продать или за плату пускать игроков.Там уже немеряно людей собралось вносить токены для розыгрыша.Т о токены в большом колве будут залочены нек время.Что это значит не нужно объяснять?
Ekran написав:обычно все это пампится перед событием, а на самих событиях сливается. скорее всего тут так же будет - хай уже был и пойдет слив
Ты прочти написанное.Будут разыгрываться в лотерее земли на виртуальной планете.Колво билетов зависит от колва внесённых монет - понимаешь...И это будет ещё чз две недели.Стоимость земли несколько тысяч,потом её можно продать или за плату пускать игроков.Там уже немеряно людей собралось вносить токены для розыгрыша.Т о токены в большом колве будут залочены нек время.Что это значит не нужно объяснять?[/quote] с какого телеглам канала инфу черпаешь?[/quote]
Я вообще за вчера - сегодня всю коклету даларии уже продал - купил раза четыре.На момент продал, т к биток вниз собрался.Стейкать раньше начала чтобы толпа научилась пользоваться метамаском.Недавно Ирина ролик постила. там как раз рассказывается как пользоваться мм и открыть в нём сеть бсч.К 10 января веселуха гарантирована. т к с этого числа будут снимки баланса для лотереи.
04.01.2022 в 06:00 (мск) Binance остановит торговлю парами токенов с кредитным плечом BCHUP, BCHDOWN, FILUP и FILDOWN, а также подписку на них. После этого все торговые ордера будут автоматически удалены. Услуга выкупа будет некоторое время доступна. Мы сообщим о ее остановке отдельно.
Примечание. Пользователям рекомендуется обменять BCHUP, BCHDOWN, FILUP и FILDOWN на другие токены до остановки торгов. Если после нее у вас на балансе останутся эти токены, просим вас выкупить их через соответствующую функцию кошелька или на странице токенов с кредитным плечом.
Пост-халвинговая динамика 2012 (1-й), 2016 (2-й) и 2020 (3-й):
Четко видно, где обломался восходящий тренд - весенний криптогеддон, спровоцированный китайскими дуболомами. Сейчас уже лететь на 100К+ не на чем. Во-первых, пост-халвинговый импульс иссяк. Во-вторых, ужесточение ДКП ФРС (тейперинг уже начат и будет завершен в марте, после чего до конца 2022-го будет минимум 2 повышения учетной ставки).
Вопрос, будет ли столь же суровая криптозима, как в прошлых циклах, если не было столь же злойного криптолета, остается открытым. Возможно, и не будет падения в 5-7 раз от ATH, но в 3-4 раза - наверняка будет
zРадио написав:Четко видно, где обломался восходящий тренд - весенний криптогеддон, спровоцированный китайскими дуболомами. Сейчас уже лететь на 100К+ не на чем. Во-первых, пост-халвинговый импульс иссяк. Во-вторых, ужесточение ДКП ФРС (тейперинг уже начат и будет завершен в марте, после чего до конца 2022-го будет минимум 2 повышения учетной ставки). Вопрос, будет ли столь же суровая криптозима, как в прошлых циклах, если не было столь же злойного криптолета, остается открытым. Возможно, и не будет падения в 5-7 раз от ATH, но в 3-4 раза - наверняка будет
Эх, что то ты переобулся в валенки .Конечно один из вариантов развития - это криптозима.Но ведь остаются и другие.Хай в этом цикле ещё вероятно не поставлен.Лететь есть на чём...просто уже все поняли, что биткоин это актив - равный, доходный, популярный, безинфляционный.Да, с курсом могут сыграть плохую шутку - кто то не выдержит и ливанёт.Но адекватному самому не на пользу это будет.С альтами вопрос конечно очень неоднозначный, т к мотлоха уже крайне много и он не прекращается.Тут должна быть какая то развязка.
Кучинелли написав:Эх, что то ты переобулся в валенки
Не надо, не надо Я всегда придержился теории циклов с пост-халвинговыми ралли и сменяющими их пост-ралийными криптозимами. В чем просчитался, так это в вершине нынешнего цикла. Ожидал ее выше фактических 69к - 100-250к. Почему и решил показать, где случился облом, увидев подходящий график в интернете
Кучинелли написав:Хай в этом цикле ещё вероятно не поставлен.Лететь есть на чём...просто уже все поняли, что биткоин это актив - равный, доходный, популярный, безинфляционный. Да, с курсом могут сыграть плохую шутку - кто то не выдержит и ливанёт.Но адекватному самому не на пользу это будет.С альтами вопрос конечно очень неоднозначный, т к мотлоха уже крайне много и он не прекращается.Тут должна быть какая то развязка.
Я не вижу поводов для оптимизма на ближайший год-два, но я поддерживаю идею НЕ ПРОДАВАТЬ (деда), относящуюся ко всем, кто не располагает толстым кошельком в десятки-сотки монет. Выходить на уровнях 50-70К тем, у кого биткоина немного, в надежде его преумножить - не самая удачная идея. Этим лучше ходлить. А вот продать с пользой сейчас могут две категории участников рынка - опытные трейдеры, которые не запаникуют и дождутся возможности откупить дешевле, и хомяки, которые могут окешиться на 1М+ долларов, оставшись при этом не с пустым биткоин-балансом
Мину с ее конскими разлоками, скоро укатают в 1 бакс. DAR решил 10го не ждать, спекули фиксят прибыли, и это дело тоже сливается, о чем я буквально и писал. Ну, ничего - скоро новая игра, новые земли, и памп под это дело...
DmitryK написав:Мину с ее конскими разлоками, скоро укатают в 1 бакс. DAR решил 10го не ждать, спекули фиксят прибыли, и это дело тоже сливается, о чем я буквально и писал. Ну, ничего - скоро новая игра, новые земли, и памп под это дело...
DmitryK написав:Мину с ее конскими разлоками, скоро укатают в 1 бакс. DAR решил 10го не ждать, спекули фиксят прибыли, и это дело тоже сливается, о чем я буквально и писал. Ну, ничего - скоро новая игра, новые земли, и памп под это дело...
Да тут всё проще - падает биткойн, за ним падают все(ну или почти).Начнёт расти. порастут и все.Теперь вопрос от какой зоны отскок будет.Прокалывать можно вплоть до 42, но оптимально уже от текущих отскакивать.Я за вчерашние деньги ужо начал набирать назад...