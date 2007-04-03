RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2917291829192920

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 86
Да
31%
27
Нет
69%
59
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:По твоей предыдущей теории все решилось когда биток не пробил и не закрепился на 53к-54к


Совершенно верно.Я и имею ввиду, что ещё возможна волна роста вверх до 53+.Т е этот процесс ещё не завершён.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 947
З нами з: 30.11.17
Подякував: 147 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:14

  greenozon написав:на яких фундаментальних новинах падаєм, гаспада?
коє хто обіцявся 100-чок винь да полож під НР'22! :?: :?: :!:


Ну с соточкой это слишком пока что.В том весь и прикол. что СП500 обновил хай, а биток ни на чём свалился.Это означает только одно - он пошёл за ликвидностью.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 947
З нами з: 30.11.17
Подякував: 147 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:27

  Чукча2 написав:Биткойн или МММ? Уж лучше МММ!

Снова здарова. И не лень же кому-то все это писать.
airmax78
 
Повідомлень: 40091
З нами з: 25.10.12
Подякував: 943 раз.
Подякували: 4909 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:29

  greenozon написав:на яких фундаментальних новинах падаєм, гаспада?
коє хто обіцявся 100-чок винь да полож під НР'22! :?: :?: :!:

Нужно чтобы Маск твитнул, что готов выкупить все биткоины с рынка па60К. И улетим на 100К в течение недели.
airmax78
 
Повідомлень: 40091
З нами з: 25.10.12
Подякував: 943 раз.
Подякували: 4909 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 22:32

airmax78

musk тільки за собак тулить ))
greenozon
 
Повідомлень: 12299
З нами з: 01.06.14
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1016 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:06

Криптозима... :D
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29853
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2140 раз.
Подякували: 2239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:11

  чик написав:
  Кучинелли написав:Теоретически всё может быть.Но я считаю, что 55% за отскок уже от 47700.

и та не надо, как токо здесь начинают говорить про 30-20-10 можно не спеша пробовать шо то покупать...


Я основываюсь вот на таком раскладе
Зображення
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 947
З нами з: 30.11.17
Подякував: 147 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:12

  Козак-характерник написав:Криптозима... :D


Чукча ты номер три :D
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 947
З нами з: 30.11.17
Подякував: 147 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 23:40

Начал около 48к откупаться, тоже на отскок рассчитываю, но не возражаю, если ещё нальют. Ниже 40к деду ещё рано.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1889
З нами з: 14.04.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 00:40

  phantom_systems написав:Ниже 40к деду ещё рано.

При подскоке выше 50к, объемы высохли, не произошло разгрузки лонгов набранных на протяжении месяца на уровнях 46к-49к. Хомяк выдохся. Переносите ведерки ниже 40к, готовится кровавая вечеринка и может сквизануть с возвратом выше 40к.
Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10726
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1540 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2917291829192920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8750, 8751, 8752
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
87510 217855770
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 гру, 2021 00:46
Цитрин
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7907 16250094
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 гру, 2021 20:46
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 71522
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.