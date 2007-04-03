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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 гру, 2021 22:13
Zebra написав:
По твоей предыдущей теории все решилось когда биток не пробил и не закрепился на 53к-54к
Совершенно верно.Я и имею ввиду, что ещё возможна волна роста вверх до 53+.Т е этот процесс ещё не завершён.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 22:14
Ну с соточкой это слишком пока что.В том весь и прикол. что СП500 обновил хай, а биток ни на чём свалился.Это означает только одно - он пошёл за ликвидностью.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 22:27
Чукча2 написав:
Биткойн или МММ? Уж лучше МММ!
Снова здарова. И не лень же кому-то все это писать.
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airmax78
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Додано: Вів 28 гру, 2021 22:29
Нужно чтобы Маск твитнул, что готов выкупить все биткоины с рынка па60К. И улетим на 100К в течение недели.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 22:32
airmax78
musk тільки за собак тулить ))
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greenozon
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Додано: Вів 28 гру, 2021 23:06
Криптозима...
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Додано: Вів 28 гру, 2021 23:40
Начал около 48к откупаться, тоже на отскок рассчитываю, но не возражаю, если ещё нальют. Ниже 40к деду ещё рано.
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phantom_systems
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Додано: Сер 29 гру, 2021 00:40
phantom_systems написав:
Ниже 40к деду ещё рано.
При подскоке выше 50к, объемы высохли, не произошло разгрузки лонгов набранных на протяжении месяца на уровнях 46к-49к. Хомяк выдохся. Переносите ведерки ниже 40к, готовится кровавая вечеринка и может сквизануть с возвратом выше 40к.
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Zebra
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