|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 гру, 2021 06:23
Zebra написав: phantom_systems написав:
Ниже 40к деду ещё рано.
При подскоке выше 50к, объемы высохли, не произошло разгрузки лонгов набранных на протяжении месяца на уровнях 46к-49к. Хомяк выдохся. Переносите ведерки ниже 40к, готовится кровавая вечеринка и может сквизануть с возвратом выше 40к.
Хомяк сам хотел разгрузиться по 55к, а ему во второй раз обломилось. Когда он сдастся и сольёт почём взял, тогда как следует вверх пойдём. Время ещё есть, фонда на хаях, прогноз на январь и февраль хороший.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1890
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 391 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|87511
|217859976
|
|
|7907
|16250196
|
Чет 23 гру, 2021 20:46
ЛОБ
|
|38
|71525
|
|