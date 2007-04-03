Хомяк сам хотел разгрузиться по 55к, а ему во второй раз обломилось. Когда он сдастся и сольёт почём взял, тогда как следует вверх пойдём. Время ещё есть, фонда на хаях, прогноз на январь и февраль хороший.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 гру, 2021 06:23
Хомяк сам хотел разгрузиться по 55к, а ему во второй раз обломилось. Когда он сдастся и сольёт почём взял, тогда как следует вверх пойдём. Время ещё есть, фонда на хаях, прогноз на январь и февраль хороший.
Додано: Сер 29 гру, 2021 20:10
Пока был ложный пробой зоны.Остаётся неопределённость.Но в пользу снижения.Есть мнение, что экспирация 31го расставит всё по местам, ждём...
Зараз переглядають цей форум: spekyliant7, vitaliian і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|