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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2918291929202921

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 86
Да
31%
27
Нет
69%
59
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 06:23

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Ниже 40к деду ещё рано.

При подскоке выше 50к, объемы высохли, не произошло разгрузки лонгов набранных на протяжении месяца на уровнях 46к-49к. Хомяк выдохся. Переносите ведерки ниже 40к, готовится кровавая вечеринка и может сквизануть с возвратом выше 40к.

Хомяк сам хотел разгрузиться по 55к, а ему во второй раз обломилось. Когда он сдастся и сольёт почём взял, тогда как следует вверх пойдём. Время ещё есть, фонда на хаях, прогноз на январь и февраль хороший.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:10

  Кучинелли написав:Зона 47700-47900 важна для дальнейшего движения.Потенциально от неё вероятнее пойти вверх.Если не удержат и пробьют вниз, то здравствуйте 46-44-42.


Пока был ложный пробой зоны.Остаётся неопределённость.Но в пользу снижения.Есть мнение, что экспирация 31го расставит всё по местам, ждём...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:10

  Кучинелли написав:Остаётся неопределённость.

Мясорубка впереди.

Доги по 7-8 центов
трон по 5 центов
рипл на 40 центов укатать
еос по полтора доллара
зек по 80
шо там еще у нас популярно, вообщем в 2 раза сложится от текущих цен на первом этапе при переходе битка на 3хххх

будете сидеть с монетам и репу чесать, не понимая, обвалится ли все до 90% от цены входа как в 2018 или можно усредняться
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В любом случае монета VAZELIN даст иксы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:41

Чпокають лонгустинів... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:45

Это хорошо. Готовим Кеш. На низком Старте. Увижу -40% начну заводить котлеты
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

нормально, григорий! отлично, константин!
зажрались ждуны, за час штуку разницы в битке проторговать было не в падлу...
чик
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