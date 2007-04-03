Хомяк сам хотел разгрузиться по 55к, а ему во второй раз обломилось. Когда он сдастся и сольёт почём взял, тогда как следует вверх пойдём. Время ещё есть, фонда на хаях, прогноз на январь и февраль хороший.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 гру, 2021 06:23
Хомяк сам хотел разгрузиться по 55к, а ему во второй раз обломилось. Когда он сдастся и сольёт почём взял, тогда как следует вверх пойдём. Время ещё есть, фонда на хаях, прогноз на январь и февраль хороший.
Додано: Сер 29 гру, 2021 20:10
Пока был ложный пробой зоны.Остаётся неопределённость.Но в пользу снижения.Есть мнение, что экспирация 31го расставит всё по местам, ждём...
Додано: Сер 29 гру, 2021 21:10
Мясорубка впереди.
Доги по 7-8 центов
трон по 5 центов
рипл на 40 центов укатать
еос по полтора доллара
зек по 80
шо там еще у нас популярно, вообщем в 2 раза сложится от текущих цен на первом этапе при переходе битка на 3хххх
будете сидеть с монетам и репу чесать, не понимая, обвалится ли все до 90% от цены входа как в 2018 или можно усредняться
Додано: Сер 29 гру, 2021 21:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В любом случае монета VAZELIN даст иксы.
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:45
Это хорошо. Готовим Кеш. На низком Старте. Увижу -40% начну заводить котлеты
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
нормально, григорий! отлично, константин!
зажрались ждуны, за час штуку разницы в битке проторговать было не в падлу...
Додано: Сер 29 гру, 2021 23:07
|