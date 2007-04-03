|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 гру, 2021 06:23
Zebra написав: phantom_systems написав:
Ниже 40к деду ещё рано.
При подскоке выше 50к, объемы высохли, не произошло разгрузки лонгов набранных на протяжении месяца на уровнях 46к-49к. Хомяк выдохся. Переносите ведерки ниже 40к, готовится кровавая вечеринка и может сквизануть с возвратом выше 40к.
Хомяк сам хотел разгрузиться по 55к, а ему во второй раз обломилось. Когда он сдастся и сольёт почём взял, тогда как следует вверх пойдём. Время ещё есть, фонда на хаях, прогноз на январь и февраль хороший.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1890
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 393 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 20:10
Кучинелли написав:
Зона 47700-47900 важна для дальнейшего движения.Потенциально от неё вероятнее пойти вверх.Если не удержат и пробьют вниз, то здравствуйте 46-44-42.
Пока был ложный пробой зоны.Остаётся неопределённость.Но в пользу снижения.Есть мнение, что экспирация 31го расставит всё по местам, ждём...
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 948
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 300 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 21:10
Кучинелли написав:
Остаётся неопределённость.
Мясорубка впереди.
Доги по 7-8 центов
трон по 5 центов
рипл на 40 центов укатать
еос по полтора доллара
зек по 80
шо там еще у нас популярно, вообщем в 2 раза сложится от текущих цен на первом этапе при переходе битка на 3хххх
будете сидеть с монетам и репу чесать, не понимая, обвалится ли все до 90% от цены входа как в 2018 или можно усредняться
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10731
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1541 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 29 гру, 2021 21:17
В любом случае монета VAZELIN даст иксы.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10731
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1541 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 29 гру, 2021 21:41
Чпокають лонгустинів...
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29854
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2141 раз.
- Подякували: 2239 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:45
Это хорошо. Готовим Кеш. На низком Старте. Увижу -40% начну заводить котлеты
-
Ekran
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 09.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:57
нормально, григорий! отлично, константин!
зажрались ждуны, за час штуку разницы в битке проторговать было не в падлу...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6551
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5548 раз.
- Подякували: 835 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 гру, 2021 23:07
Ekran написав:
Это хорошо. Готовим Кеш. На низком Старте. Увижу -40% начну заводить котлеты
Конечно, усредняйтесь, больше ничего не остаётся, но котлеты сразу нужно заводить и расставлять ордера, потому что сквизы только так можно поймать по альтам.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10731
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1541 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:40
Козак-характерник написав:
Чпокають лонгустинів...
КХ, пора вже на 100ку йти
напишіть кому треба, непорядок!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12317
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1017 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 30 гру, 2021 11:13
Испортили настроение на НГ, пдрсы.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40093
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 943 раз.
- Подякували: 4909 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|87550
|217955659
|
|
|7908
|16290924
|
Сер 29 гру, 2021 10:42
ЛОБ
|
|38
|71530
|
|