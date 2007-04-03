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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 гру, 2021 11:34
хто автор бітка?...\
Додано: Чет 30 гру, 2021 11:36
Цього тижня частка біткоїна на ринку криптовалют продовжила падіння, сягнувши дна на позначці нижче 40%, показують дані TradingView.
Це близько до історичного мінімуму в 36,7% у січні 2018 року,
Додано: Чет 30 гру, 2021 11:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Стратегии вышедшие на данный момент от инвестдомов на 2022 год
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:58
Вот норм чел с чувством гумора.Завтра экспирация по цене 48.Цену держат ниже, чтобы на 6 ярдоа по экспирации не выгребли битков.Потом будет зелёная палка, для некоторых дилдо...что и вазелин не поможет.Те кто не станет брать по экспирации по 48 начнут откупать дешевле, но на 6 ярдов не успеют и цена выстрелит сразу на 50-53.
Это тебе прогноз подарок, т к до наступления НГ это всё произойдёт.
Додано: Чет 30 гру, 2021 13:01
Да разбежится он тебе складываться.Ты глупо мыслишь.По твоему и таким же как ты недалёким должны не весть по каким причинам обвалы произойти. а вы тут самые лихие накупите по дешёвке.Да на 40-42 стоит такой откупище. что смешно читать цифры 20-30.Невростенией пахнет.Фигуру вы там получите из пальцев.
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