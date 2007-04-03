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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2919292029212922

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 87
Да
31%
27
Нет
69%
60
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:34

хто автор бітка?...\

https://minfin.com.ua/ua/2021/12/29/78164893/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:36

Цього тижня частка біткоїна на ринку криптовалют продовжила падіння, сягнувши дна на позначці нижче 40%, показують дані TradingView.
Це близько до історичного мінімуму в 36,7% у січні 2018 року,
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Стратегии вышедшие на данный момент от инвестдомов на 2022 год

https://drive.google.com/drive/folders/ ... VMoTqIDPY5
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:21

поскорее бы быточек сложился бы в 2-3 раза
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:58

  airmax78 написав:Испортили настроение на НГ, пдрсы.


Вот норм чел с чувством гумора.Завтра экспирация по цене 48.Цену держат ниже, чтобы на 6 ярдоа по экспирации не выгребли битков.Потом будет зелёная палка, для некоторых дилдо...что и вазелин не поможет.Те кто не станет брать по экспирации по 48 начнут откупать дешевле, но на 6 ярдов не успеют и цена выстрелит сразу на 50-53.
Это тебе прогноз подарок, т к до наступления НГ это всё произойдёт. :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:01

  Ekran написав:поскорее бы быточек сложился бы в 2-3 раза


Да разбежится он тебе складываться.Ты глупо мыслишь.По твоему и таким же как ты недалёким должны не весть по каким причинам обвалы произойти. а вы тут самые лихие накупите по дешёвке.Да на 40-42 стоит такой откупище. что смешно читать цифры 20-30.Невростенией пахнет.Фигуру вы там получите из пальцев.
Кучинелли
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