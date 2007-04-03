airmax78 написав:Испортили настроение на НГ, пдрсы.
Вот норм чел с чувством гумора.Завтра экспирация по цене 48.Цену держат ниже, чтобы на 6 ярдоа по экспирации не выгребли битков.Потом будет зелёная палка, для некоторых дилдо...что и вазелин не поможет.Те кто не станет брать по экспирации по 48 начнут откупать дешевле, но на 6 ярдов не успеют и цена выстрелит сразу на 50-53. Это тебе прогноз подарок, т к до наступления НГ это всё произойдёт.
Ekran написав:поскорее бы быточек сложился бы в 2-3 раза
Да разбежится он тебе складываться.Ты глупо мыслишь.По твоему и таким же как ты недалёким должны не весть по каким причинам обвалы произойти. а вы тут самые лихие накупите по дешёвке.Да на 40-42 стоит такой откупище. что смешно читать цифры 20-30.Невростенией пахнет.Фигуру вы там получите из пальцев.
Доги по 7-8 центов трон по 5 центов рипл на 40 центов укатать еос по полтора доллара зек по 80 шо там еще у нас популярно, вообщем в 2 раза сложится от текущих цен на первом этапе при переходе битка на 3хххх
будете сидеть с монетам и репу чесать, не понимая, обвалится ли все до 90% от цены входа как в 2018 или можно усредняться
Это правда не моё. но уместно - Когда рынок был на хаях и все новости трубили про полет на луну, многие мечтали и ждали о том, чтобы рынок дал еще один шанс, выгодно закупится.
Доги по 7-8 центов трон по 5 центов рипл на 40 центов укатать еос по полтора доллара зек по 80 шо там еще у нас популярно, вообщем в 2 раза сложится от текущих цен на первом этапе при переходе битка на 3хххх
будете сидеть с монетам и репу чесать, не понимая, обвалится ли все до 90% от цены входа как в 2018 или можно усредняться
Это правда не моё. но уместно - Когда рынок был на хаях и все новости трубили про полет на луну, многие мечтали и ждали о том, чтобы рынок дал еще один шанс, выгодно закупится.
Вот рынок даёт шанс!
Рекомендации для покупок:
1. #BTC был $69185 сейчас $46934
2. #ETH был $4879 сейчас $3699
3. #XRP был $1.418 сейчас $0.830
4. #1INCH был $7.796 сейчас $2.4254
5. #EOS был $6.435 сейчас $3.055
6. #LTC был $296 сейчас $146
7. #SOL был $260 сейчас $173
8. #ETC был $77.5 сейчас $34.2
9. #ADA был $3.1сейчас $1.33
10. #DOT был $55.2 сейчас $27.25
Рынок уже медвежий. Купил, усреднился, продал - никаких туземунов. В стейблкоины деньги не вливаются, за сутки преимущественно вывели несколько сот лямов.
Увижу, что по пол миллиарда в день заливают стабильно - поменяю мнение.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 30 гру, 2021 14:37, всього редагувалось 1 раз.