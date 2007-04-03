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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2920292129222923

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 87
Да
31%
27
Нет
69%
60
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 04:21

Об'ємів з гулькін прищ. Не є лохо-інвесторів. Не будемо купувати по цих задраних цінах, чекаємо складування рази в два!
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 06:30

Что все так возбудились? 24 сентября тоже была большая экспирация дедовых опционов. Тоже коллов было раза в два больше путов. Аналогично накануне продавили курс с 48к до 40к. Через неделю вернулся на 48к и дальше полетел вверх.
phantom_systems
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