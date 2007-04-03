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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 04:21
Об'ємів з гулькін прищ. Не є лохо-інвесторів. Не будемо купувати по цих задраних цінах, чекаємо складування рази в два!
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 06:30
Что все так возбудились? 24 сентября тоже была большая экспирация дедовых опционов. Тоже коллов было раза в два больше путов. Аналогично накануне продавили курс с 48к до 40к. Через неделю вернулся на 48к и дальше полетел вверх.
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Ірина_, Модератор
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