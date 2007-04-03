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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 04:21
Об'ємів з гулькін прищ. Не є лохо-інвесторів. Не будемо купувати по цих задраних цінах, чекаємо складування рази в два!
Додано: П'ят 31 гру, 2021 06:30
Что все так возбудились? 24 сентября тоже была большая экспирация дедовых опционов. Тоже коллов было раза в два больше путов. Аналогично накануне продавили курс с 48к до 40к. Через неделю вернулся на 48к и дальше полетел вверх.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:41
Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
всех с нг! по битку свой подарочек уже чуток получил, можно и отдохнуть
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:46
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Всех с НГ , профита и здоровьячка.Будем дружны независимо от позиции и отношения к крипторынку.Он очень разнообразен и непредсказуем, он интересен и перспективен.Будьмо!
Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Спасибо криптонам за плюсики, мне в этом году дали неожиданно звание форумчанин года.
Мой прогноз о том, что рынок выдохся - в силе.
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