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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2920292129222923

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 87
Да
31%
27
Нет
69%
60
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 04:21

Об'ємів з гулькін прищ. Не є лохо-інвесторів. Не будемо купувати по цих задраних цінах, чекаємо складування рази в два!
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 06:30

Что все так возбудились? 24 сентября тоже была большая экспирация дедовых опционов. Тоже коллов было раза в два больше путов. Аналогично накануне продавили курс с 48к до 40к. Через неделю вернулся на 48к и дальше полетел вверх.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:41

  чик написав:
  Кучинелли написав:Ты глупо мыслишь

там есть чем? сразу с олежкой в игнор - пользы 0...

чик чирик как всегда пшик
Ekran
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

всех с нг! по битку свой подарочек уже чуток получил, можно и отдохнуть :D
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:46

  Mirax написав:Об'ємів з гулькін прищ. Не є лохо-інвесторів. Не будемо купувати по цих задраних цінах, чекаємо складування рази в два!


Ми же вас пиридуприждали, что зелёный дилдо будит.У Зебры есть токены Вазилин...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Всех с НГ , профита и здоровьячка.Будем дружны независимо от позиции и отношения к крипторынку.Он очень разнообразен и непредсказуем, он интересен и перспективен.Будьмо!
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Спасибо криптонам за плюсики, мне в этом году дали неожиданно звание форумчанин года.

Мой прогноз о том, что рынок выдохся - в силе.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:42

З криптозимою! Щоб вся крипта в наступному році обнулилася! :D
Козак-характерник
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