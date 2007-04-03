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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 04:21
Об'ємів з гулькін прищ. Не є лохо-інвесторів. Не будемо купувати по цих задраних цінах, чекаємо складування рази в два!
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Mirax
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 06:30
Что все так возбудились? 24 сентября тоже была большая экспирация дедовых опционов. Тоже коллов было раза в два больше путов. Аналогично накануне продавили курс с 48к до 40к. Через неделю вернулся на 48к и дальше полетел вверх.
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phantom_systems
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:41
чик написав: Кучинелли написав:
Ты глупо мыслишь
там есть чем? сразу с олежкой в игнор - пользы 0...
чик чирик как всегда пшик
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Ekran
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:57
всех с нг! по битку свой подарочек уже чуток получил, можно и отдохнуть
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чик
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:46
Mirax написав:
Об'ємів з гулькін прищ. Не є лохо-інвесторів. Не будемо купувати по цих задраних цінах, чекаємо складування рази в два!
Ми же вас пиридуприждали, что зелёный дилдо будит.У Зебры есть токены Вазилин...
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Кучинелли
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:48
Всех с НГ , профита и здоровьячка.Будем дружны независимо от позиции и отношения к крипторынку.Он очень разнообразен и непредсказуем, он интересен и перспективен.Будьмо!
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Кучинелли
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:36
Спасибо криптонам за плюсики, мне в этом году дали неожиданно звание форумчанин года.
Мой прогноз о том, что рынок выдохся - в силе.
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Zebra
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:42
З криптозимою! Щоб вся крипта в наступному році обнулилася!
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:16
Козак-характерник написав:
З криптозимою! Щоб вся крипта в наступному році обнулилася!
Уявляю зараз мільйони хомок з портфелями 0.001 BTC, 0.02 ETH, 0.5 LTC ...
... хомок-трейдунів, мрії яких сьогодні здійсняться, Дід Мороз не може поступити зле, "тільки зелений ділдо усім у НР", "усім ікси у 2022" ... такі тости лунають
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Zebra
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:36
Zebra
от зачем сглазил, почти дошли до моих ордеров на откуп
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чик
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