Клюнули на зелене ділдо, FOMOшки?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:50
Додано: Суб 01 січ, 2022 13:46
Вот смотри, что я писал предыдущему дилдошнику - Я вообще за вчера - сегодня всю коклету даларии уже продал - купил раза четыре.На момент продал, т к биток вниз собрался.
Отскок нужно было использовать, чтобы очередной раз продать и потом дешевле откупить.Я это делаю по несколько раз в день.Конечно многим тут очень тяжело кнопки нажать несколько раз и не потому, что это большой физический труд, а потому что нужно понимать что делаешь.Технически - раз пробита поддержка. значит должен был быть её ретест, на нём логично было опять слить, на сл поддержке опять набрать.Но это тут мало кто понимает...Ты будешь сидеть до цены в 2 раза ниже...всю оставшуюся жизнь, при этом периодически пристраивая свой стейбл куда нить. чтоб даром не пропадал - вот и всё
Додано: Суб 01 січ, 2022 14:08
У кожного своя тактика і стратегія, хтось може більше часу приділяти крипті, хтось менше, на смак і колір всі фломастери різні. І це дуже добре, звідси і беруться коливання валют, що дозволяє кожному грати свою гру.
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