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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2921292229232924

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 87
Да
31%
27
Нет
69%
60
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:50

  Кучинелли написав:Ми же вас пиридуприждали, что зелёный дилдо будит.У Зебры есть токены Вазилин...

Клюнули на зелене ділдо, FOMOшки? :mrgreen:
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:46

  Mirax написав:
  Кучинелли написав:Ми же вас пиридуприждали, что зелёный дилдо будит.У Зебры есть токены Вазилин...

Клюнули на зелене ділдо, FOMOшки? :mrgreen:


Вот смотри, что я писал предыдущему дилдошнику - Я вообще за вчера - сегодня всю коклету даларии уже продал - купил раза четыре.На момент продал, т к биток вниз собрался.

Отскок нужно было использовать, чтобы очередной раз продать и потом дешевле откупить.Я это делаю по несколько раз в день.Конечно многим тут очень тяжело кнопки нажать несколько раз и не потому, что это большой физический труд, а потому что нужно понимать что делаешь.Технически - раз пробита поддержка. значит должен был быть её ретест, на нём логично было опять слить, на сл поддержке опять набрать.Но это тут мало кто понимает...Ты будешь сидеть до цены в 2 раза ниже...всю оставшуюся жизнь, при этом периодически пристраивая свой стейбл куда нить. чтоб даром не пропадал - вот и всё :(
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:08

  Кучинелли написав:Вот смотри, что я писал предыдущему дилдошнику - Я вообще за вчера - сегодня всю коклету даларии уже продал - купил раза четыре.На момент продал, т к биток вниз собрался.

Отскок нужно было использовать, чтобы очередной раз продать и потом дешевле откупить.Я это делаю по несколько раз в день.Конечно многим тут очень тяжело кнопки нажать несколько раз и не потому, что это большой физический труд, а потому что нужно понимать что делаешь.Технически - раз пробита поддержка. значит должен был быть её ретест, на нём логично было опять слить, на сл поддержке опять набрать.Но это тут мало кто понимает...Ты будешь сидеть до цены в 2 раза ниже...всю оставшуюся жизнь, при этом периодически пристраивая свой стейбл куда нить. чтоб даром не пропадал - вот и всё :(

У кожного своя тактика і стратегія, хтось може більше часу приділяти крипті, хтось менше, на смак і колір всі фломастери різні. І це дуже добре, звідси і беруться коливання валют, що дозволяє кожному грати свою гру.
Mirax
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