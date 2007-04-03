Додано: Суб 01 січ, 2022 13:46

Mirax написав: Кучинелли написав: Ми же вас пиридуприждали, что зелёный дилдо будит.У Зебры есть токены Вазилин... Ми же вас пиридуприждали, что зелёный дилдо будит.У Зебры есть токены Вазилин...

Клюнули на зелене ділдо, FOMOшки? Клюнули на зелене ділдо, FOMOшки?

Вот смотри, что я писал предыдущему дилдошнику - Я вообще за вчера - сегодня всю коклету даларии уже продал - купил раза четыре.На момент продал, т к биток вниз собрался.Отскок нужно было использовать, чтобы очередной раз продать и потом дешевле откупить.Я это делаю по несколько раз в день.Конечно многим тут очень тяжело кнопки нажать несколько раз и не потому, что это большой физический труд, а потому что нужно понимать что делаешь.Технически - раз пробита поддержка. значит должен был быть её ретест, на нём логично было опять слить, на сл поддержке опять набрать.Но это тут мало кто понимает...Ты будешь сидеть до цены в 2 раза ниже...всю оставшуюся жизнь, при этом периодически пристраивая свой стейбл куда нить. чтоб даром не пропадал - вот и всё