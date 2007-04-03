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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2921292229232924

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 87
Да
31%
27
Нет
69%
60
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:50

  Кучинелли написав:Ми же вас пиридуприждали, что зелёный дилдо будит.У Зебры есть токены Вазилин...

Клюнули на зелене ділдо, FOMOшки? :mrgreen:
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:46

  Mirax написав:
  Кучинелли написав:Ми же вас пиридуприждали, что зелёный дилдо будит.У Зебры есть токены Вазилин...

Клюнули на зелене ділдо, FOMOшки? :mrgreen:


Вот смотри, что я писал предыдущему дилдошнику - Я вообще за вчера - сегодня всю коклету даларии уже продал - купил раза четыре.На момент продал, т к биток вниз собрался.

Отскок нужно было использовать, чтобы очередной раз продать и потом дешевле откупить.Я это делаю по несколько раз в день.Конечно многим тут очень тяжело кнопки нажать несколько раз и не потому, что это большой физический труд, а потому что нужно понимать что делаешь.Технически - раз пробита поддержка. значит должен был быть её ретест, на нём логично было опять слить, на сл поддержке опять набрать.Но это тут мало кто понимает...Ты будешь сидеть до цены в 2 раза ниже...всю оставшуюся жизнь, при этом периодически пристраивая свой стейбл куда нить. чтоб даром не пропадал - вот и всё :(
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:08

  Кучинелли написав:Вот смотри, что я писал предыдущему дилдошнику - Я вообще за вчера - сегодня всю коклету даларии уже продал - купил раза четыре.На момент продал, т к биток вниз собрался.

Отскок нужно было использовать, чтобы очередной раз продать и потом дешевле откупить.Я это делаю по несколько раз в день.Конечно многим тут очень тяжело кнопки нажать несколько раз и не потому, что это большой физический труд, а потому что нужно понимать что делаешь.Технически - раз пробита поддержка. значит должен был быть её ретест, на нём логично было опять слить, на сл поддержке опять набрать.Но это тут мало кто понимает...Ты будешь сидеть до цены в 2 раза ниже...всю оставшуюся жизнь, при этом периодически пристраивая свой стейбл куда нить. чтоб даром не пропадал - вот и всё :(

У кожного своя тактика і стратегія, хтось може більше часу приділяти крипті, хтось менше, на смак і колір всі фломастери різні. І це дуже добре, звідси і беруться коливання валют, що дозволяє кожному грати свою гру.
Школа б'є клас. Хоч який би ти удачний трейдер не був, без самодисципліни, холодного розрахунку, керуючись емоціями, рано чи пізно зіллєш свій депозит. Особливо якщо багато суєтитися. Ходл наше все. Біток зараз не на тих рівнях, щоб заходити в нього на ходл. Тому зараз стейкаю монетки, одночасно тримаю протилежну позицію на ф'ючі. Не залежу від коливання ціни, мене зараз цікавлять проценти. Опустяться ціни до плінтуса (суттєво нижче 100 машки на тижнях), закрию ф'юч, накуплю монет. У кожного своя гра.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 20:42

Козак-характерник З криптозимою! Щоб вся крипта в наступному році обнулилася! :D

Прекрасный тост. Поднимем за это бокалы.

К такому тосту приложим эту замечательную открытку...

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Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 20:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:Я вообще за вчера - сегодня всю коклету даларии уже продал - купил раза четыре.

молодца, шустро. я по скромному очередные свои 1,5т. разницы на битке взял и наблюдаю. шо в 2раза сложится не верю, не время исчо, но всегда готов...
вот монеро слил па 250, которое брал ниже 200 - мелочь, а приятно :)
чик
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