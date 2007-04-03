Клюнули на зелене ділдо, FOMOшки?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:50
Додано: Суб 01 січ, 2022 13:46
Вот смотри, что я писал предыдущему дилдошнику - Я вообще за вчера - сегодня всю коклету даларии уже продал - купил раза четыре.На момент продал, т к биток вниз собрался.
Отскок нужно было использовать, чтобы очередной раз продать и потом дешевле откупить.Я это делаю по несколько раз в день.Конечно многим тут очень тяжело кнопки нажать несколько раз и не потому, что это большой физический труд, а потому что нужно понимать что делаешь.Технически - раз пробита поддержка. значит должен был быть её ретест, на нём логично было опять слить, на сл поддержке опять набрать.Но это тут мало кто понимает...Ты будешь сидеть до цены в 2 раза ниже...всю оставшуюся жизнь, при этом периодически пристраивая свой стейбл куда нить. чтоб даром не пропадал - вот и всё
Додано: Суб 01 січ, 2022 14:08
У кожного своя тактика і стратегія, хтось може більше часу приділяти крипті, хтось менше, на смак і колір всі фломастери різні. І це дуже добре, звідси і беруться коливання валют, що дозволяє кожному грати свою гру.
Школа б'є клас. Хоч який би ти удачний трейдер не був, без самодисципліни, холодного розрахунку, керуючись емоціями, рано чи пізно зіллєш свій депозит. Особливо якщо багато суєтитися. Ходл наше все. Біток зараз не на тих рівнях, щоб заходити в нього на ходл. Тому зараз стейкаю монетки, одночасно тримаю протилежну позицію на ф'ючі. Не залежу від коливання ціни, мене зараз цікавлять проценти. Опустяться ціни до плінтуса (суттєво нижче 100 машки на тижнях), закрию ф'юч, накуплю монет. У кожного своя гра.
Додано: Суб 01 січ, 2022 20:42
Додано: Суб 01 січ, 2022 20:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
молодца, шустро. я по скромному очередные свои 1,5т. разницы на битке взял и наблюдаю. шо в 2раза сложится не верю, не время исчо, но всегда готов...
вот монеро слил па 250, которое брал ниже 200 - мелочь, а приятно
Додано: Суб 01 січ, 2022 23:20
Додано: Суб 01 січ, 2022 23:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тебе не кажется, что в этих словах ты перегнул.Из чего следует вышенаписанное?Полная ерунда.Но я полностью согласен, что у каждого своя тактика работы на крипторынке.И сам не раз писал, что каждая тактика по своему хороша.Но из этого совсем не следует, что чужая тактика плохая или неправильная.
ПС более того, многие и даже уважаемые коллеги на этой ветке почему то считают. что при торговле с плечём депо рано или поздно сольётся и обвиняют КХ в этом способе.Мол плечи 50-100 это капец и т д...Да я вам всем вместе поясню, что с плечём 50-75-125 любой игрок типа нашего сословия зайдёт в сделку на 100-200 долларов всего лишь.Я сам не раз так делал - залетаешь по хорошему тренду и держишь палец на кнопке закрыть все позиции - цена чуток продвигается...и закрываешь - вах - баксов 20-30-100 есть.вывел всю с фьюча и до следующего раза.На выручку баночку чёрной икорки маленькую или вискаря на усмотрение.Ну или морозива як некоторые.и никакой депо тут совсем не сливается.Просто это говорит, что большинство тут просто теоретики, никогда сами не пробовавшие много чего.Поэтому ещё раз нагадую, что все способы хороши, особенно если ими владеешь .
Додано: Суб 01 січ, 2022 23:43
Просто тут трейдеров маловато.Люди не понимают, что отрезок цены в 50-100% они будут ждать очень долго.А трейдер по 1-2-5-10 процентов этот отрезок может набрать гораздо быстрее.
|