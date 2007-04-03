Додано: Суб 01 січ, 2022 23:37

Mirax написав: Хоч який би ти удачний трейдер не був, без самодисципліни, холодного розрахунку, керуючись емоціями, рано чи пізно зіллєш свій депозит. Особливо якщо багато суєтитися. Ходл наше все. Хоч який би ти удачний трейдер не був, без самодисципліни, холодного розрахунку, керуючись емоціями, рано чи пізно зіллєш свій депозит. Особливо якщо багато суєтитися. Ходл наше все.

Тебе не кажется, что в этих словах ты перегнул.Из чего следует вышенаписанное?Полная ерунда.Но я полностью согласен, что у каждого своя тактика работы на крипторынке.И сам не раз писал, что каждая тактика по своему хороша.Но из этого совсем не следует, что чужая тактика плохая или неправильная.ПС более того, многие и даже уважаемые коллеги на этой ветке почему то считают. что при торговле с плечём депо рано или поздно сольётся и обвиняют КХ в этом способе.Мол плечи 50-100 это капец и т д...Да я вам всем вместе поясню, что с плечём 50-75-125 любой игрок типа нашего сословия зайдёт в сделку на 100-200 долларов всего лишь.Я сам не раз так делал - залетаешь по хорошему тренду и держишь палец на кнопке закрыть все позиции - цена чуток продвигается...и закрываешь - вах - баксов 20-30-100 есть.вывел всю с фьюча и до следующего раза.На выручку баночку чёрной икорки маленькую или вискаря на усмотрение.Ну или морозива як некоторые.и никакой депо тут совсем не сливается.Просто это говорит, что большинство тут просто теоретики, никогда сами не пробовавшие много чего.Поэтому ещё раз нагадую, что все способы хороши, особенно если ими владеешь .