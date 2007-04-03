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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2922292329242925

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 87
Да
31%
27
Нет
69%
60
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 01:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Если биток не хочет дальше падать, значит может пока что развернуться, еще поискать лохов выше 50к.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 02:02

я хочу купить эту шнягу на 50к$

https://coinpaprika.com/valjuta/sib-sibcoin
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 02:08

регулируемая биржа https://www.bittrex.com/

закрыла доступ для Украины? у всех открывается сайт?

как раз цена на эту монету упала, так как биржа закрыла доступ. и опасность что вдргу сделает делистинг
proftpd66
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