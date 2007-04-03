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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 січ, 2022 01:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Если биток не хочет дальше падать, значит может пока что развернуться, еще поискать лохов выше 50к.
Додано: Нед 02 січ, 2022 02:02
я хочу купить эту шнягу на 50к$
Додано: Нед 02 січ, 2022 02:08
регулируемая биржа
закрыла доступ для Украины? у всех открывается сайт?
как раз цена на эту монету упала, так как биржа закрыла доступ. и опасность что вдргу сделает делистинг
Додано: Нед 02 січ, 2022 03:15
биржа не работает у нас
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