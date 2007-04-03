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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 січ, 2022 01:59
Если биток не хочет дальше падать, значит может пока что развернуться, еще поискать лохов выше 50к.
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Додано: Нед 02 січ, 2022 02:02
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proftpd66
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Додано: Нед 02 січ, 2022 02:08
регулируемая биржа https://www.bittrex.com/
закрыла доступ для Украины? у всех открывается сайт?
как раз цена на эту монету упала, так как биржа закрыла доступ. и опасность что вдргу сделает делистинг
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proftpd66
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Додано: Нед 02 січ, 2022 03:15
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proftpd66
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Додано: Нед 02 січ, 2022 06:08
proftpd66 написав:
https://bittrex.zendesk.com/hc/en-us/articles/360034965072-Important-information-for-Bittrex-customers
биржа не работает у нас
Как и Буллиш, работает через VPN, только вот на фиг оно надо, если есть нормальные
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phantom_systems
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Додано: Нед 02 січ, 2022 08:41
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Додано: Нед 02 січ, 2022 10:06
ты еще бухой?
какие 50к?
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Ekran
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