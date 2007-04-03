Додано: Нед 02 січ, 2022 12:51

Mirax написав: Кучинелли написав: Тебе не кажется, что в этих словах ты перегнул.Из чего следует вышенаписанное?Полная ерунда. Тебе не кажется, что в этих словах ты перегнул.Из чего следует вышенаписанное?Полная ерунда.

Не кажется. Просто я іншими способами в цьому житті заробляю на ікорку і морозиво, і цікавіше маю де час провести, ніж тремтячими пальцями ловити піпси на своїх сто баксів. А трейдунів і без агітацій вистарчить палити депозити, щоб курс хитати. Лох не мамонт.

P.S. Все вище зазначене є моя суб'єктивна думка, і не є фінансовою порадою. Не кажется. Просто я іншими способами в цьому житті заробляю на ікорку і морозиво, і цікавіше маю де час провести, ніж тремтячими пальцями ловити піпси на своїх сто баксів. А трейдунів і без агітацій вистарчить палити депозити, щоб курс хитати. Лох не мамонт.P.S. Все вище зазначене є моя суб'єктивна думка, і не є фінансовою порадою.

Ещё раз повторяю - каждый из нас по разному и заробляе и использует крипту.Но это не значит, что твой способ лучше моего или ещё другого.Поэтому не нужно считать себя вумным по сравнению с другими.Я привёл пример как 100 баксов можно взять за считанные минуты, а ты их будешь зароблять несколько дней минимум.И я же здесь приводил PNL - это прибыль за прошедшие сутки - столько что ты вероятно и за месяц-два не заробляешь...за один деньНо я при этом не говорю, что у меня всё лучше, а остальные сольют и обанкротятся.У каждого свои способности и возможности.