Кучинелли написав:

Ещё раз повторяю - каждый из нас по разному и заробляе и использует крипту.Но это не значит, что твой способ лучше моего или ещё другого.Поэтому не нужно считать себя вумным по сравнению с другими.Я привёл пример как 100 баксов можно взять за считанные минуты, а ты их будешь зароблять несколько дней минимум.И я же здесь приводил PNL - это прибыль за прошедшие сутки - столько что ты вероятно и за месяц-два не заробляешь...за один деньНо я при этом не говорю, что у меня всё лучше, а остальные сольют и обанкротятся.У каждого свои способности и возможности.