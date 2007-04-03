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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2923292429252926

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.7 5 88
Да
31%
27
Нет
69%
61
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:56

  Кучинелли написав:Ещё раз повторяю - каждый из нас по разному и заробляе и использует крипту.Но это не значит, что твой способ лучше моего или ещё другого.Поэтому не нужно считать себя вумным по сравнению с другими.Я привёл пример как 100 баксов можно взять за считанные минуты, а ты их будешь зароблять несколько дней минимум.И я же здесь приводил PNL - это прибыль за прошедшие сутки - столько что ты вероятно и за месяц-два не заробляешь...за один день :!: Но я при этом не говорю, что у меня всё лучше, а остальные сольют и обанкротятся.У каждого свои способности и возможности.

Ти зі мною таким менторським тоном не будеш говорити. Бо відправишся в ігнор.
Mirax
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