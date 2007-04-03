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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2927292829292930
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:20

  Zebra написав:
  zРадио написав:Из-за ситуации в Казахстане (в частности, отключения интернета) заметно упал хешрейт битка. Пока это без последствий, но если будет длительно, то возможен дамп


Если отключением интернета в одной малозначительной стране можно убрать 12% хешрейта, тогда США вполне сможет устроить атаку 50% при желании ...


Проблема в том, что для майнинга биткоина Казахстан - не малозначительная страна :) Такие перекосы в мире сплошь и рядом. Помню, когда-то был огромный дефицит винчестеров (HDD) из-за цунами в Юго-Восточной Азии. А блокада Тайваня, которая последние месяцы не исключается, может легко парализовать рынок всей микроэлектроники
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:38

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Финальный памп на 65к.

Час чпокати лонгустинів... :|



КХ завджи в воду дивиться! :mrgreen: :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 22:55

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Финальный памп на 65к.

Час чпокати лонгустинів... :|



КХ завджи в воду дивиться! :mrgreen: :mrgreen:

Слова пророка... 8) Продаю USDT. Гривня форева! :D Поставив лєсєнку на продаж від 27.57 до 28 з інтервалом в одну копійочку.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 00:36

  elron написав:Приветствую всех. На OKEX раскупили вкусный депозит/Earn на USDC под 20% годовых. Кто знает где ещё дают хорошие проценты на стейблы сейчас?

https://waves.exchange/liquiditypools/pools

Пул usdt/usdn с бустингом даёт 37%. Проценты насыпают их новым токеном WX, который ещё нигде не листился. Так что при благоприятном исходе 37% вполне может умножиться на некоторое количество иксов, если не сливать сразу.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 00:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мощная такая кровавая струя измельчаемых хомяков из мясорубки прыснула. На один день ошибся в прогнозе. Вы уж простите, даже те кто шорт с плечем 10х взял, точно не потярял.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 02:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Это начало криптозимы, похоже. Ужас-ужас. Мы. Все. Умрем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 04:33

  Zebra написав:Мощная такая кровавая струя измельчаемых хомяков из мясорубки прыснула. На один день ошибся в прогнозе. Вы уж простите, даже те кто шорт с плечем 10х взял, точно не потярял.

Падение деда с 46к до 43к из-за форс-мажора на мясорубку не тянет
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 05:09

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Мощная такая кровавая струя измельчаемых хомяков из мясорубки прыснула. На один день ошибся в прогнозе. Вы уж простите, даже те кто шорт с плечем 10х взял, точно не потярял.

Падение деда с 46к до 43к из-за форс-мажора на мясорубку не тянет

Думаете, это из-за Казахстана? Но Насдак вот тоже упал на 3,3%.
Tegularius
 
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