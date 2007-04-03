Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 січ, 2022 22:20
Zebra написав: zРадио написав:
Из-за ситуации в Казахстане (в частности, отключения интернета) заметно упал хешрейт битка. Пока это без последствий, но если будет длительно, то возможен дамп
Если отключением интернета в одной малозначительной стране можно убрать 12% хешрейта, тогда США вполне сможет устроить атаку 50% при желании ...
Проблема в том, что для майнинга биткоина Казахстан - не малозначительная страна
Такие перекосы в мире сплошь и рядом. Помню, когда-то был огромный дефицит винчестеров (HDD) из-за цунами в Юго-Восточной Азии. А блокада Тайваня, которая последние месяцы не исключается, может легко парализовать рынок всей микроэлектроники
zРадио
Повідомлень: 12033
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3014 раз.
Подякували: 6562 раз.
Профіль
16
8
1
3
Додано: Сер 05 січ, 2022 22:38
greenozon
Повідомлень: 12348
З нами з: 01.06.14
Подякував: 221 раз.
Подякували: 1035 раз.
Профіль
1
1
Додано: Сер 05 січ, 2022 22:55
Слова пророка...
Продаю USDT. Гривня форева!
Поставив лєсєнку на продаж від 27.57 до 28 з інтервалом в одну копійочку.
Козак-характерник
2
Повідомлень: 29860
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2144 раз.
Подякували: 2244 раз.
Профіль
Додано: Чет 06 січ, 2022 00:36
elron написав:
Приветствую всех. На OKEX раскупили вкусный депозит/Earn на USDC под 20% годовых. Кто знает где ещё дают хорошие проценты на стейблы сейчас?
https://waves.exchange/liquiditypools/pools
Пул usdt/usdn с бустингом даёт 37%. Проценты насыпают их новым токеном WX, который ещё нигде не листился. Так что при благоприятном исходе 37% вполне может умножиться на некоторое количество иксов, если не сливать сразу.
aleexxxx
Повідомлень: 94
З нами з: 21.03.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 17 раз.
Профіль
Додано: Чет 06 січ, 2022 00:37
Мощная такая кровавая струя измельчаемых хомяков из мясорубки прыснула. На один день ошибся в прогнозе. Вы уж простите, даже те кто шорт с плечем 10х взял, точно не потярял.
Zebra
Повідомлень: 10763
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1553 раз.
Подякували: 2240 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 06 січ, 2022 02:41
Это начало криптозимы, похоже. Ужас-ужас. Мы. Все. Умрем.
airmax78
Повідомлень: 40105
З нами з: 25.10.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 4912 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 06 січ, 2022 04:33
Zebra написав:
Мощная такая кровавая струя измельчаемых хомяков из мясорубки прыснула. На один день ошибся в прогнозе. Вы уж простите, даже те кто шорт с плечем 10х взял, точно не потярял.
Падение деда с 46к до 43к из-за форс-мажора на мясорубку не тянет
phantom_systems
Повідомлень: 1904
З нами з: 14.04.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 396 раз.
Профіль
Додано: Чет 06 січ, 2022 05:09
phantom_systems написав: Zebra написав:
Мощная такая кровавая струя измельчаемых хомяков из мясорубки прыснула. На один день ошибся в прогнозе. Вы уж простите, даже те кто шорт с плечем 10х взял, точно не потярял.
Падение деда с 46к до 43к из-за форс-мажора на мясорубку не тянет
Думаете, это из-за Казахстана? Но Насдак вот тоже упал на 3,3%.
Tegularius
Повідомлень: 1680
З нами з: 11.02.14
Подякував: 223 раз.
Подякували: 240 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
87917
218739079
7916
16895110
Сер 05 січ, 2022 12:11 ЛОБ
38
71584