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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2930293129322933>
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 13:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козак, как нам наказать манипуль? Как заставить его заплатить за наши слезы и бессонные ночи? Командуйте!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 13:53

  airmax78 написав:Козак, как нам наказать манипуль? Как заставить его заплатить за наши слезы и бессонные ночи? Командуйте!

Купите у него еще крипты, усреднитесь, покажите ему, что деньги у вас еще есть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 13:56

  airmax78 написав:Козак, как нам наказать манипуль? Как заставить его заплатить за наши слезы и бессонные ночи? Командуйте!

Я конвертую тезер в рідну гривню! :) І поставив лєсенку від 12800 з інтервалом 100 до 100 на закуп BNB. :D Перший закуп пА 12900 зробив. Також можна ставити лєсєнку на дєда і кефір. В мене просто грошей вже не вистачає на диверсифікай. :) А шорт дєда в мене ще з 67 к. Тримаю. Шорт кефіра з 4450. Лонгую потрошки в зворотній бік, щоб тезера примножити. Тезер знов таки конвертую в гривню на споті. Гривню на BNB міняю і кидаю частково на фючерсний рахунок, щоб збільшити маржу. Таке замкнене коло. :D

П.С. Ахтунг!!! Гривню можна продати вже пА 28.02.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:П.С. Ахтунг!!! Гривню можна продати вже пА 28.02.

тезер уже весь слил па 28-28.1
чик
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:01

  чик написав:
  Козак-характерник написав:П.С. Ахтунг!!! Гривню можна продати вже пА 28.02.

тезер уже весь слил па 28-28.1

Тисну руку! 8) Це по нашому! :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:43

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Козак, как нам наказать манипуль? Как заставить его заплатить за наши слезы и бессонные ночи? Командуйте!

Я конвертую тезер в рідну гривню! :) І поставив лєсенку від 12800 з інтервалом 100 до 100 на закуп BNB. :D Перший закуп пА 12900 зробив. Також можна ставити лєсєнку на дєда і кефір. В мене просто грошей вже не вистачає на диверсифікай. :) А шорт дєда в мене ще з 67 к. Тримаю. Шорт кефіра з 4450. Лонгую потрошки в зворотній бік, щоб тезера примножити. Тезер знов таки конвертую в гривню на споті. Гривню на BNB міняю і кидаю частково на фючерсний рахунок, щоб збільшити маржу. Таке замкнене коло. :D

П.С. Ахтунг!!! Гривню можна продати вже пА 28.02.

Блд, очень сложно. Последую совету Зебры. Залью манипуль деньгами. Пусть сцка подавится!!!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:49

  airmax78 написав:Блд, очень сложно. Последую совету Зебры. Залью манипуль деньгами. Пусть сцка подавится!!!

Дайте ему нюхнуть ваших денег с намеком, что у вас еще есть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:05

На банані тезер можна вже продати пА 28.10. Ставлю лєсєнку ще від 28.09 до 28.5. Гривня форева!

  airmax78 написав:Залью манипуль деньгами. Пусть сцка подавится!!!

Тільки не в альту. Дєд, кефір, бнб. На іншому шлаку можуть постригти під нолик.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 06 січ, 2022 16:07, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:06

  Козак-характерник написав:На банані тезер можна вже продати пА 28.10. Ставлю лєсєнку ще від 28.09 до 28.5. Гривня форева!

Дерзко сорите деньгами перед манипулем. Он этого не любит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 16:07

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:На банані тезер можна вже продати пА 28.10. Ставлю лєсєнку ще від 28.09 до 28.5. Гривня форева!

Дерзко сорите деньгами перед манипулем. Он этого не любит.

Палюбасу відкупимо тезер пА 27. :D
Козак-характерник
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