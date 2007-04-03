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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 січ, 2022 13:49
Козак, как нам наказать манипуль? Как заставить его заплатить за наши слезы и бессонные ночи? Командуйте!
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airmax78
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Додано: Чет 06 січ, 2022 13:53
airmax78 написав:
Козак, как нам наказать манипуль? Как заставить его заплатить за наши слезы и бессонные ночи? Командуйте!
Купите у него еще крипты, усреднитесь, покажите ему, что деньги у вас еще есть.
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Zebra
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Додано: Чет 06 січ, 2022 13:56
airmax78 написав:
Козак, как нам наказать манипуль? Как заставить его заплатить за наши слезы и бессонные ночи? Командуйте!
Я конвертую тезер в рідну гривню!
І поставив лєсенку від 12800 з інтервалом 100 до 100 на закуп BNB.
Перший закуп пА 12900 зробив. Також можна ставити лєсєнку на дєда і кефір. В мене просто грошей вже не вистачає на диверсифікай.
А шорт дєда в мене ще з 67 к. Тримаю. Шорт кефіра з 4450. Лонгую потрошки в зворотній бік, щоб тезера примножити. Тезер знов таки конвертую в гривню на споті. Гривню на BNB міняю і кидаю частково на фючерсний рахунок, щоб збільшити маржу. Таке замкнене коло.
П.С. Ахтунг!!! Гривню можна продати вже пА 28.02
.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 06 січ, 2022 14:44
Козак-характерник написав:
П.С. Ахтунг!!! Гривню можна продати вже пА 28.02.
тезер уже весь слил па 28-28.1
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чик
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:01
чик написав: Козак-характерник написав:
П.С. Ахтунг!!! Гривню можна продати вже пА 28.02.
тезер уже весь слил па 28-28.1
Тисну руку!
Це по нашому!
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Козак-характерник
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:43
Козак-характерник написав: airmax78 написав:
Козак, как нам наказать манипуль? Как заставить его заплатить за наши слезы и бессонные ночи? Командуйте!
Я конвертую тезер в рідну гривню!
І поставив лєсенку від 12800 з інтервалом 100 до 100 на закуп BNB.
Перший закуп пА 12900 зробив. Також можна ставити лєсєнку на дєда і кефір. В мене просто грошей вже не вистачає на диверсифікай.
А шорт дєда в мене ще з 67 к. Тримаю. Шорт кефіра з 4450. Лонгую потрошки в зворотній бік, щоб тезера примножити. Тезер знов таки конвертую в гривню на споті. Гривню на BNB міняю і кидаю частково на фючерсний рахунок, щоб збільшити маржу. Таке замкнене коло.
П.С. Ахтунг!!! Гривню можна продати вже пА 28.02
.
Блд, очень сложно. Последую совету Зебры. Залью манипуль деньгами. Пусть сцка подавится!!!
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airmax78
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:49
airmax78 написав:
Блд, очень сложно. Последую совету Зебры. Залью манипуль деньгами. Пусть сцка подавится!!!
Дайте ему нюхнуть ваших денег с намеком, что у вас еще есть.
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Zebra
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Додано: Чет 06 січ, 2022 16:05
На банані тезер можна вже продати пА 28.10. Ставлю лєсєнку ще від 28.09 до 28.5. Гривня форева!
airmax78 написав:
Залью манипуль деньгами. Пусть сцка подавится!!!
Тільки не в альту. Дєд, кефір, бнб. На іншому шлаку можуть постригти під нолик.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Чет 06 січ, 2022 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 06 січ, 2022 16:06
Козак-характерник написав:
На банані тезер можна вже продати пА 28.10. Ставлю лєсєнку ще від 28.09 до 28.5. Гривня форева!
Дерзко сорите деньгами перед манипулем. Он этого не любит.
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Додано: Чет 06 січ, 2022 16:07
Zebra написав: Козак-характерник написав:
На банані тезер можна вже продати пА 28.10. Ставлю лєсєнку ще від 28.09 до 28.5. Гривня форева!
Дерзко сорите деньгами перед манипулем. Он этого не любит.
Палюбасу відкупимо тезер пА 27.
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Козак-характерник
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