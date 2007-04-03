RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2932293329342935>
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 19:31

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Надеюсь, когда биткоин будет стоить 1 млн. долл. США вы все про меня не забудете.


Ты и с этой идеей будешь глубоко вторичен. Но хотя бы денег заработаешь, так что все ок )

Мне и без тебя сейчас тошно. Вот где цены по-настоящему спарапланировали.


Не нужно было покупать >50к. Тебя много раз предупреждали. Теперь держи. До 2025-го, вероятно
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12049
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3021 раз.
Подякували: 6569 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 20:00

  zРадио написав:
Не нужно было покупать >50к. Тебя много раз предупреждали. Теперь держи. До 2025-го, вероятно

Помниццо мы шли на 300К. До 2025 ждать не буду. Надеюсь до 25.01 должно все выправиться.
airmax78
 
Повідомлень: 40118
З нами з: 25.10.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 4913 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 20:11

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Не нужно было покупать >50к. Тебя много раз предупреждали. Теперь держи. До 2025-го, вероятно

Помниццо мы шли на 300К. До 2025 ждать не буду. Надеюсь до 25.01 должно все выправиться.


Я выше 250к на этот цикл даже сквизом не закладывал и всегда подчеркивал, что ценовой канал очень широкий. Не долетели и уже не долетим. Что должно случиться 25.01?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12049
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3021 раз.
Подякували: 6569 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 21:05

Народ. шо вы тут сопли развезли.Из всех нескольких последних страниц, один адекватный комент от адекватного чела Фантома - биток упал с 46 на 43 и в глазах неудачников уже разразился Армагеддон.Главное сейчас уровень 42. кот явл лоем.От того пересечём его или нет будет зависеть дальнейшая модель графика цены.Если нет, то модельбудет двойной зигзаг с походом на 53-56.Если свалимся. тогда и рассмотрим сценариив нижних точках.Прочто тут кого крипта обидела уже заранее эти сценарии мечтают.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 975
З нами з: 30.11.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 21:10

Неужели не видно даже не шипко подкованному, что любой инфоповод используется ММ для дампа и набора ликвидности.Прошлый провал на 42 - китайский застройщик.да каким он нах боком к битку и вообще.Ну шатнул чуток фонду и всё...А крипту знатно пролили, откупили и плюс ликвидации.Счас типа Казахстан - вообще смешно.Причина в сообщении фрс, ну с мая на март перенесли ужесточение ...на месяц, пипец и из за этого рынки рухнули - бред - чистая манипуль для съёма денег.не, я не говорю, что завтра не придумают другую пугалку.Но все они будут с одной лишь целью...
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 975
З нами з: 30.11.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 21:13

Многие наверн знают, что в посл время Хамаха все прогнозы даёт точно наоборот.Вот что написал ему его подписчик - Сними уже ролик "Путин наш президент 2022" и я всё прощу. :D
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 975
З нами з: 30.11.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 21:15

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Не нужно было покупать >50к. Тебя много раз предупреждали. Теперь держи. До 2025-го, вероятно

Помниццо мы шли на 300К. До 2025 ждать не буду. Надеюсь до 25.01 должно все выправиться.


Я выше 250к на этот цикл даже сквизом не закладывал и всегда подчеркивал, что ценовой канал очень широкий. Не долетели и уже не долетим. Что должно случиться 25.01?


Ребята. да как вы уже достали разговорами про 20 или 250.Да неужели непонятно. что пока рано говорить о таких цифрах.Это пукать в пудру, як каже КХ.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 975
З нами з: 30.11.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 21:17

  Кучинелли написав:Народ. шо вы тут сопли развезли.Из всех нескольких последних страниц, один адекватный комент от адекватного чела Фантома - биток упал с 46 на 43 и в глазах неудачников уже разразился Армагеддон.Главное сейчас уровень 42. кот явл лоем.От того пересечём его или нет будет зависеть дальнейшая модель графика цены.Если нет, то модельбудет двойной зигзаг с походом на 53-56.Если свалимся. тогда и рассмотрим сценариив нижних точках.Прочто тут кого крипта обидела уже заранее эти сценарии мечтают.


Та вроде и в 2017-м никого не обидела, но в 2018-м летели вниз аж гай шумить. В 2014-м - та же история после удачного 2013-го. Или ты в принципе не разделяешь идею халвинговой цикличности? Я не говорю, что быки полностью капитулировали - кто умеет торговать, пусть торгует. Просто тут таких меньшинство, себя я тоже к ним не отношу и играю вдолгую. Из-за высокой волатильности можно на смене позиции 1 раз в год переиграть активного пипсовщика

  Кучинелли написав:Ребята. да как вы уже достали разговорами про 20 или 250.Да неужели непонятно. что пока рано говорить о таких цифрах.Это пукать в пудру, як каже КХ.


Вот я и говорю, для тебя трейдинг - работа. Какой тебе смысл ждать 20к, если до него ты несколько раз отторгуешь по уровням диапазон 20-50к
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12049
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3021 раз.
Подякували: 6569 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 21:39

zРадио

Извини. забыл сказать. что достали имелось в виду по -дружески, типа преждевременно.С цикличностью полностью согласен.Я в 2018 влетел и мои знакомые и родственники не верили в успех, а я как ванга им рассказывал. что примерно в 2021 будет новый цикл роста и своё возьму.Так оно и случилось.Но теперь если следовать твоим же фрактальностям, то на задёрге битка даже без перехая очень вероятен альтсезон с перехаем многих альтов ну или сильным ростом.
ПСЛинк вообще красава. смотрится очень сильно. там новостной фон сделали крутейший.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 975
З нами з: 30.11.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 21:52

  Кучинелли написав:zРадио

Извини. забыл сказать. что достали имелось в виду по -дружески, типа преждевременно


А я так и понял ) Просто объяснил, зачем говорю об экстремумах


  Кучинелли написав:С цикличностью полностью согласен.Я в 2018 влетел и мои знакомые и родственники не верили в успех, а я как ванга им рассказывал. что примерно в 2021 будет новый цикл роста и своё возьму.Так оно и случилось.


Молодца!


  Кучинелли написав:Но теперь если следовать твоим же фрактальностям, то на задёрге битка даже без перехая очень вероятен альтсезон с перехаем многих альтов ну или сильным ростом


Он должен быть, но его не видно, а времечко все тикает. Я не утверждаю, что его не будет, но оцениваю, что чем дальше, тем более вероятны распродажи, потому что крупный капитал на биткоине неплохо заработал и может позволить себе фиксировать прибыль, в то время как альты на падающем битке очень редко когда склонны расти
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12049
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3021 раз.
Подякували: 6569 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
  #<1 ... 2932293329342935>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8798, 8799, 8800
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
87993 218830194
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 січ, 2022 21:58
jump
Валютный рынок в мире 1 ... 790, 791, 792
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7917 16965382
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 січ, 2022 11:25
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 71586
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.