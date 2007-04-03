Не нужно было покупать >50к. Тебя много раз предупреждали. Теперь держи. До 2025-го, вероятно
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 січ, 2022 19:31
Не нужно было покупать >50к. Тебя много раз предупреждали. Теперь держи. До 2025-го, вероятно
Додано: Чет 06 січ, 2022 20:00
Додано: Чет 06 січ, 2022 20:11
Я выше 250к на этот цикл даже сквизом не закладывал и всегда подчеркивал, что ценовой канал очень широкий. Не долетели и уже не долетим. Что должно случиться 25.01?
Додано: Чет 06 січ, 2022 21:05
Народ. шо вы тут сопли развезли.Из всех нескольких последних страниц, один адекватный комент от адекватного чела Фантома - биток упал с 46 на 43 и в глазах неудачников уже разразился Армагеддон.Главное сейчас уровень 42. кот явл лоем.От того пересечём его или нет будет зависеть дальнейшая модель графика цены.Если нет, то модельбудет двойной зигзаг с походом на 53-56.Если свалимся. тогда и рассмотрим сценариив нижних точках.Прочто тут кого крипта обидела уже заранее эти сценарии мечтают.
Додано: Чет 06 січ, 2022 21:10
Неужели не видно даже не шипко подкованному, что любой инфоповод используется ММ для дампа и набора ликвидности.Прошлый провал на 42 - китайский застройщик.да каким он нах боком к битку и вообще.Ну шатнул чуток фонду и всё...А крипту знатно пролили, откупили и плюс ликвидации.Счас типа Казахстан - вообще смешно.Причина в сообщении фрс, ну с мая на март перенесли ужесточение ...на месяц, пипец и из за этого рынки рухнули - бред - чистая манипуль для съёма денег.не, я не говорю, что завтра не придумают другую пугалку.Но все они будут с одной лишь целью...
Додано: Чет 06 січ, 2022 21:13
Многие наверн знают, что в посл время Хамаха все прогнозы даёт точно наоборот.Вот что написал ему его подписчик - Сними уже ролик "Путин наш президент 2022" и я всё прощу.
Додано: Чет 06 січ, 2022 21:15
Ребята. да как вы уже достали разговорами про 20 или 250.Да неужели непонятно. что пока рано говорить о таких цифрах.Это пукать в пудру, як каже КХ.
Додано: Чет 06 січ, 2022 21:17
Та вроде и в 2017-м никого не обидела, но в 2018-м летели вниз аж гай шумить. В 2014-м - та же история после удачного 2013-го. Или ты в принципе не разделяешь идею халвинговой цикличности? Я не говорю, что быки полностью капитулировали - кто умеет торговать, пусть торгует. Просто тут таких меньшинство, себя я тоже к ним не отношу и играю вдолгую. Из-за высокой волатильности можно на смене позиции 1 раз в год переиграть активного пипсовщика
Вот я и говорю, для тебя трейдинг - работа. Какой тебе смысл ждать 20к, если до него ты несколько раз отторгуешь по уровням диапазон 20-50к
Додано: Чет 06 січ, 2022 21:39
zРадио
Извини. забыл сказать. что достали имелось в виду по -дружески, типа преждевременно.С цикличностью полностью согласен.Я в 2018 влетел и мои знакомые и родственники не верили в успех, а я как ванга им рассказывал. что примерно в 2021 будет новый цикл роста и своё возьму.Так оно и случилось.Но теперь если следовать твоим же фрактальностям, то на задёрге битка даже без перехая очень вероятен альтсезон с перехаем многих альтов ну или сильным ростом.
ПСЛинк вообще красава. смотрится очень сильно. там новостной фон сделали крутейший.
Додано: Чет 06 січ, 2022 21:52
А я так и понял ) Просто объяснил, зачем говорю об экстремумах
Молодца!
Он должен быть, но его не видно, а времечко все тикает. Я не утверждаю, что его не будет, но оцениваю, что чем дальше, тем более вероятны распродажи, потому что крупный капитал на биткоине неплохо заработал и может позволить себе фиксировать прибыль, в то время как альты на падающем битке очень редко когда склонны расти
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