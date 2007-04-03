Додано: Чет 06 січ, 2022 21:17

Кучинелли написав: Народ. шо вы тут сопли развезли.Из всех нескольких последних страниц, один адекватный комент от адекватного чела Фантома - биток упал с 46 на 43 и в глазах неудачников уже разразился Армагеддон.Главное сейчас уровень 42. кот явл лоем.От того пересечём его или нет будет зависеть дальнейшая модель графика цены.Если нет, то модельбудет двойной зигзаг с походом на 53-56.Если свалимся. тогда и рассмотрим сценариив нижних точках.Прочто тут кого крипта обидела уже заранее эти сценарии мечтают. Народ. шо вы тут сопли развезли.Из всех нескольких последних страниц, один адекватный комент от адекватного чела Фантома - биток упал с 46 на 43 и в глазах неудачников уже разразился Армагеддон.Главное сейчас уровень 42. кот явл лоем.От того пересечём его или нет будет зависеть дальнейшая модель графика цены.Если нет, то модельбудет двойной зигзаг с походом на 53-56.Если свалимся. тогда и рассмотрим сценариив нижних точках.Прочто тут кого крипта обидела уже заранее эти сценарии мечтают.

Кучинелли написав: Ребята. да как вы уже достали разговорами про 20 или 250.Да неужели непонятно. что пока рано говорить о таких цифрах.Это пукать в пудру, як каже КХ. Ребята. да как вы уже достали разговорами про 20 или 250.Да неужели непонятно. что пока рано говорить о таких цифрах.Это пукать в пудру, як каже КХ.

Та вроде и в 2017-м никого не обидела, но в 2018-м летели вниз аж гай шумить. В 2014-м - та же история после удачного 2013-го. Или ты в принципе не разделяешь идею халвинговой цикличности? Я не говорю, что быки полностью капитулировали - кто умеет торговать, пусть торгует. Просто тут таких меньшинство, себя я тоже к ним не отношу и играю вдолгую. Из-за высокой волатильности можно на смене позиции 1 раз в год переиграть активного пипсовщикаВот я и говорю, для тебя трейдинг - работа. Какой тебе смысл ждать 20к, если до него ты несколько раз отторгуешь по уровням диапазон 20-50к