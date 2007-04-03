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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 січ, 2022 22:15
Наказываю манипуль: покупаю и покупаю и покупаю.
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airmax78
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Додано: Чет 06 січ, 2022 22:47
airmax78 написав:
Наказываю манипуль: покупаю и покупаю и покупаю.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 02:17
zРадио написав: airmax78 написав:
Мне и без тебя сейчас тошно. Вот где цены по-настоящему спарапланировали.
Не нужно было покупать >50к. Тебя много раз предупреждали. Теперь держи. До 2025-го, вероятно
Да какое там 2025. Феды в этом году ещё не раз свою политику пересмотрят. Может, кто из казахских майнеров и ливанул на событиях, но дело явно не в них, это просто инфоповод. Сравните текущие объёмы и майские, разница огромна. Нырнули ниже МА200 как в сентябре, так же и отрастём. Фонда уже сегодня в боковике. Прогнозируется увеличение монетарной базы федами на 10% к лету, а с их госдолгом уже всё понятно. Экономить не будут, федеральный бюджет на 2022 рекордный по расходам.
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