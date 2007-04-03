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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2933293429352936>
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 22:15

Наказываю манипуль: покупаю и покупаю и покупаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 22:47

  airmax78 написав:Наказываю манипуль: покупаю и покупаю и покупаю.

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 02:17

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Мне и без тебя сейчас тошно. Вот где цены по-настоящему спарапланировали.


Не нужно было покупать >50к. Тебя много раз предупреждали. Теперь держи. До 2025-го, вероятно

Да какое там 2025. Феды в этом году ещё не раз свою политику пересмотрят. Может, кто из казахских майнеров и ливанул на событиях, но дело явно не в них, это просто инфоповод. Сравните текущие объёмы и майские, разница огромна. Нырнули ниже МА200 как в сентябре, так же и отрастём. Фонда уже сегодня в боковике. Прогнозируется увеличение монетарной базы федами на 10% к лету, а с их госдолгом уже всё понятно. Экономить не будут, федеральный бюджет на 2022 рекордный по расходам.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:13

  phantom_systems написав:Нырнули ниже МА200 как в сентябре, так же и отрастём.

А я кажу, що криптозима... 8) Йдемо на 20 - 25 к. А там від покупок хомок залежатиме. Якщо будуть тарити, то двіж буде якийсь ще, ні, то ще нижче ливануть. Інтерес до крипти нульовий. Хомка не хоче купляти навіть по 40 після 69. Може не скільки не хоче, а нема за що. Стрижуть наголо. Такі хаотичні рухи маніпуля, що втримати хоч якісь гроші нереально. Маніпулька вкрав все. Кічай, батько торгувати, бо решти нема чим віддавати.... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я не пойму настроение большинства. Схема "Покупай страх, продавай жадность" уже не работает?
aleexxxx
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:06

  Козак-характерник написав:
  phantom_systems написав:Нырнули ниже МА200 как в сентябре, так же и отрастём.

А я кажу, що криптозима... 8) Йдемо на 20 - 25 к. А там від покупок хомок залежатиме. Якщо будуть тарити, то двіж буде якийсь ще, ні, то ще нижче ливануть. Інтерес до крипти нульовий. Хомка не хоче купляти навіть по 40 після 69. Може не скільки не хоче, а нема за що. Стрижуть наголо. Такі хаотичні рухи маніпуля, що втримати хоч якісь гроші нереально. Маніпулька вкрав все. Кічай, батько торгувати, бо решти нема чим віддавати.... :mrgreen:

Продолжаю наказывать манипуль. Думаю ещё чуть-чуть и мои деньги у них из ушей полезут и лопнут они. Улетим на 100к.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:07

Індекс страху = 14 одиниць
якщо буде біля 10 буде мега-панік-сейл і наслідки непередбачувані...
купуємо біля 20-ки :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:12

  greenozon написав:Індекс страху = 14 одиниць
якщо буде біля 10 буде мега-панік-сейл і наслідки непередбачувані...
купуємо біля 20-ки :)

У меня лесенка расставлена 41000, 40000, 39000. Какие около 20ки?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:46

  airmax78 написав:
  greenozon написав:Індекс страху = 14 одиниць
якщо буде біля 10 буде мега-панік-сейл і наслідки непередбачувані...
купуємо біля 20-ки :)

У меня лесенка расставлена 41000, 40000, 39000. Какие около 20ки?


космос надо было брать
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:08

1) есть монеты с бесконечной эмиссией, но платят мало майнерам. Эфир, Солана, Космос

2) есть монеты с ограниченной эммисией. Видно, что монеты почты все добыты.
например: BTC, LTC. Почти все в обращении уже.

Есть монет ZEC. Сейчас 13М монет, всего 21М. Не добыли. Но сейчас они ограничили сильно майнеров.



в монеты с ограниченной эмиссией не будет инфляции?? но будут подводные камни?

как определить перспективу монеты? Сейчас на низах LTC. Сейчас мода на масштабируемость. Типо Солана и другое.
proftpd66
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