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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:35
proftpd66 написав:
как определить перспективу монеты?
Ніяк. Маніпулька вертить всіх на причинному місці, як йому заманеться.
Біток - це бренд найбільш розкручений. Від цього і танцюємо. Тут найбільша капа, тому серед усього криптолайна найважче маніпульована какашка. Якщо ж ця какашка змивається до унітазу, то все інше лайно взагалі обнуляється.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в П'ят 07 січ, 2022 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:38
Козак-характерник написав: proftpd66 написав:
как определить перспективу монеты?
Ніяк. Маніпулька вертить всіх на причинному місці, як йому заманеться.
Біток - це бренд найбільш розкручений. Від цього і танцюємо.
Маніпулька меня отвлекает от работы. Трейдить надо смотреть как мудак в экран круглосуточно.
Почему никак? ограниченная эмиссия не будет играть роль?
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:42
airmax78 написав: greenozon написав:
Індекс страху = 14 одиниць
якщо буде біля 10 буде мега-панік-сейл і наслідки непередбачувані...
купуємо біля 20-ки
У меня лесенка расставлена 41000, 40000, 39000. Какие около 20ки?
Найдите возможность расставить лесенку до 20к, иначе манипуль увидит, что ваши деньги заканчиваются. Покажите ему что это он вынужден соглашаться на ваши предложения, а не вы из последних усредняйтесь. Как будто для вас это игра, и у вас ещё миллион в кармане, вы спите сладко, а не цену мониторить всю ночь до 4 утра, что это он загоняет себя в вашу ловушку.
Востаннє редагувалось Zebra
в П'ят 07 січ, 2022 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:42
proftpd66 написав:
Почему никак? ограниченная эмиссия не будет играть роль?
Ні, не буде. Ціни визначає маніпулька. Хомка купляє по запропонованій ціні, чи ні. Ось і все. Маніпулька за допомогою ціни мацяє настрої хомок. Головне, щоб хомка позбавився грошей. Як тільки хомка купляє якусь какашку, то маніпулька 99%, що обгризе первинну суму вкладень, чи ліквідує взагалі.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:47
phantom_systems написав:
Да какое там 2025
Я не предполагал, что Максиму интересно продать на 10-20% выше покупки - он уже после уточнил про январь. Такую возможность не исключаю
phantom_systems написав:
Феды в этом году ещё не раз свою политику пересмотрят. Может, кто из казахских майнеров и ливанул на событиях, но дело явно не в них, это просто инфоповод. Сравните текущие объёмы и майские, разница огромна. Нырнули ниже МА200 как в сентябре, так же и отрастём. Фонда уже сегодня в боковике. Прогнозируется увеличение монетарной базы федами на 10% к лету, а с их госдолгом уже всё понятно. Экономить не будут, федеральный бюджет на 2022 рекордный по расходам.
А тут у меня совсем противоположные вашим мысли.
Во-первых, размер бюджета имеет примерно такое же отношение к монетарной политике, как морская свинка к морю. Далеко ходить не нужно - есть пример 2018-го, когда ставка ФРС была выше 2,5%, что характеризует ДКП как очень жесткую. А расходы бюджета были понесены максимальные за историю на тот момент времени. Министерство финансов прекрасно занимает на коммерческом рынке. Даже наше
Не говоря уже про американское.
Во-вторых, то, что США выгоден дешевый доллар, потому что так дешевле обслуживать долг, является очень умозрительным заключением. Игнорируется инфляция, разгоняемая дешевым долларом и доставляющая массу неприятностей их внутренней экономике. США - нетто-импортер, потребляющий больше, чем производит. И сегодня дефицит внешней торговли просто аццкий (порядка 100 млрд долларов в месяц). Импортная инфляция в разы превышает потребительскую (30% против 7%). Главный контрибутор неожиданностью для вас не станет - это сырье, подорожавшее за 2 последних года в среднем на 75%. Уменьшая эмиссию, американцы бьют не по себе, а по своим торговым партнерам, в первую очередь, EM, производящим продукт низкой добавленной стоимости. В этом и прелесть положения США в мире, создаваемое резервным статусом доллара. Не стал называть это маргинальным определением "экспорт инфляции", но суть, надеюсь, раскрыл
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