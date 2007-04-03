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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2934293529362937
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Это хамаха валит рынок, от вчера снова выпустил ролик о росте крипты, и типа 42500 было дном.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:29

  Zebra написав:Это хамаха валит рынок, от вчера снова выпустил ролик о росте крипты, и типа 42500 было дном.

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:24

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Финальный памп на 65к.

Час чпокати лонгустинів... :|


КХ! нирнули під 42-у фігуру!

довго їх ще будуть "чпокати"? :mrgreen: :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:48

Фарш хомячий

  greenozon написав:
КХ! нирнули під 42-у фігуру!

довго їх ще будуть "чпокати"? :mrgreen: :mrgreen:

Приходит наркоман в зоопарк - на работу устраиваться. Там смотрят в трудовую
книжку и тащатся: мест работы - до фига!

- Ну как же вы так?
- Вы знаете, я такой медлительный, ничего не успеваю...
- Хорошо, будете за черепахами смотреть.

Утром приходят в зоопарк, видят: клетки открыты, черепах нет, в клетке сидит мужик.

- Что вы наделали!
- Я утром клетку открыл, а они галопом... :)

Я не знаю. Допоки не припинять лонгувати. :| Поки стрибають в мясорубку, як черепахи з анекдоту: галопом. :P
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:23

  zРадио написав:
  phantom_systems написав:
Феды в этом году ещё не раз свою политику пересмотрят. Может, кто из казахских майнеров и ливанул на событиях, но дело явно не в них, это просто инфоповод. Сравните текущие объёмы и майские, разница огромна. Нырнули ниже МА200 как в сентябре, так же и отрастём. Фонда уже сегодня в боковике. Прогнозируется увеличение монетарной базы федами на 10% к лету, а с их госдолгом уже всё понятно. Экономить не будут, федеральный бюджет на 2022 рекордный по расходам.


А тут у меня совсем противоположные вашим мысли.

Во-первых, размер бюджета имеет примерно такое же отношение к монетарной политике, как морская свинка к морю. Далеко ходить не нужно - есть пример 2018-го, когда ставка ФРС была выше 2,5%, что характеризует ДКП как очень жесткую. А расходы бюджета были понесены максимальные за историю на тот момент времени. Министерство финансов прекрасно занимает на коммерческом рынке. Даже наше :mrgreen: Не говоря уже про американское.

Во-вторых, то, что США выгоден дешевый доллар, потому что так дешевле обслуживать долг, является очень умозрительным заключением. Игнорируется инфляция, разгоняемая дешевым долларом и доставляющая массу неприятностей их внутренней экономике. США - нетто-импортер, потребляющий больше, чем производит. И сегодня дефицит внешней торговли просто аццкий (порядка 100 млрд долларов в месяц). Импортная инфляция в разы превышает потребительскую (30% против 7%). Главный контрибутор неожиданностью для вас не станет - это сырье, подорожавшее за 2 последних года в среднем на 75%. Уменьшая эмиссию, американцы бьют не по себе, а по своим торговым партнерам, в первую очередь, EM, производящим продукт низкой добавленной стоимости. В этом и прелесть положения США в мире, создаваемое резервным статусом доллара. Не стал называть это маргинальным определением "экспорт инфляции", но суть, надеюсь, раскрыл

Бюджет 2018 был с довольно скромным дефицитом в 3,8% ВВП. Вот в 2020 и 2021 дефицит уже был 14,4% и 13,2% соответственно. Видели, к чему это привело. Даже в 2009, на пике того кризиса, было 9,8%. Обслуживать такое тело долга будет совсем непросто, если поднять учётную ставку до уровня номинальной инфляции, особенно при стагнирующей экономике. После падения ВВП в 2009 был рост в 2010, превысивший номинальный показатель 2009. Судя по всему, в 2021 не превысили показатель 2019. В такой ситуации делать резкие монетарные телодвижения опасно. Брать в долг на открытом рынке можно без проблем, когда у всех всё хорошо как в 2018, но сейчас дают не очень-то охотно. Конечно, они не против ударить долларом по сырьевым экономикам, но США не основной потребитель сырья на планете, да и самый жирный минус среди статей торгового баланса приходится на consumer goods, за ним следует автопром. Остальное терпимо. Импорт сырья в значительной мере компенсируется экспортом произведённых из него товаров с высокой добавленной стоимостью.

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phantom_systems
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