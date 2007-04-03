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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:34
Это хамаха валит рынок, от вчера снова выпустил ролик о росте крипты, и типа 42500 было дном.
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Zebra
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:24
Козак-характерник написав: Zebra написав:
Финальный памп на 65к.
Час чпокати лонгустинів...
КХ! нирнули під 42-у фігуру!
довго їх ще будуть "чпокати"?
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greenozon
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:48
greenozon написав:
КХ! нирнули під 42-у фігуру!
довго їх ще будуть "чпокати"?
Приходит наркоман в зоопарк - на работу устраиваться. Там смотрят в трудовую
книжку и тащатся: мест работы - до фига!
- Ну как же вы так?
- Вы знаете, я такой медлительный, ничего не успеваю...
- Хорошо, будете за черепахами смотреть.
Утром приходят в зоопарк, видят: клетки открыты, черепах нет, в клетке сидит мужик.
- Что вы наделали!
- Я утром клетку открыл, а они галопом...
Я не знаю. Допоки не припинять лонгувати.
Поки стрибають в мясорубку, як черепахи з анекдоту: галопом.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:23
zРадио написав: phantom_systems написав:
Феды в этом году ещё не раз свою политику пересмотрят. Может, кто из казахских майнеров и ливанул на событиях, но дело явно не в них, это просто инфоповод. Сравните текущие объёмы и майские, разница огромна. Нырнули ниже МА200 как в сентябре, так же и отрастём. Фонда уже сегодня в боковике. Прогнозируется увеличение монетарной базы федами на 10% к лету, а с их госдолгом уже всё понятно. Экономить не будут, федеральный бюджет на 2022 рекордный по расходам.
А тут у меня совсем противоположные вашим мысли.
Во-первых, размер бюджета имеет примерно такое же отношение к монетарной политике, как морская свинка к морю. Далеко ходить не нужно - есть пример 2018-го, когда ставка ФРС была выше 2,5%, что характеризует ДКП как очень жесткую. А расходы бюджета были понесены максимальные за историю на тот момент времени. Министерство финансов прекрасно занимает на коммерческом рынке. Даже наше
Не говоря уже про американское.
Во-вторых, то, что США выгоден дешевый доллар, потому что так дешевле обслуживать долг, является очень умозрительным заключением. Игнорируется инфляция, разгоняемая дешевым долларом и доставляющая массу неприятностей их внутренней экономике. США - нетто-импортер, потребляющий больше, чем производит. И сегодня дефицит внешней торговли просто аццкий (порядка 100 млрд долларов в месяц). Импортная инфляция в разы превышает потребительскую (30% против 7%). Главный контрибутор неожиданностью для вас не станет - это сырье, подорожавшее за 2 последних года в среднем на 75%. Уменьшая эмиссию, американцы бьют не по себе, а по своим торговым партнерам, в первую очередь, EM, производящим продукт низкой добавленной стоимости. В этом и прелесть положения США в мире, создаваемое резервным статусом доллара. Не стал называть это маргинальным определением "экспорт инфляции", но суть, надеюсь, раскрыл
Бюджет 2018 был с довольно скромным дефицитом в 3,8% ВВП. Вот в 2020 и 2021 дефицит уже был 14,4% и 13,2% соответственно. Видели, к чему это привело. Даже в 2009, на пике того кризиса, было 9,8%. Обслуживать такое тело долга будет совсем непросто, если поднять учётную ставку до уровня номинальной инфляции, особенно при стагнирующей экономике. После падения ВВП в 2009 был рост в 2010, превысивший номинальный показатель 2008. Судя по всему, в 2021 не превысили показатель 2019. В такой ситуации делать резкие монетарные телодвижения опасно. Брать в долг на открытом рынке можно без проблем, когда у всех всё хорошо как в 2018, но сейчас дают не очень-то охотно. Конечно, они не против ударить долларом по сырьевым экономикам, но США не основной потребитель сырья на планете, да и самый жирный минус среди статей торгового баланса приходится на consumer goods, за ним следует автопром. Остальное терпимо. Импорт сырья в значительной мере компенсируется экспортом произведённых из него товаров с высокой добавленной стоимостью.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 00:19
phantom_systems написав:
Обслуживать такое тело долга будет совсем непросто, если поднять учётную ставку до уровня номинальной инфляции, особенно при стагнирующей экономике
Проблема в том, что стоимость обслуживания долга невозможно снизить эмиссией, поскольку расти он будет несоразмерно быстрее инфляции, являющейся ответом на ту самую эмиссию, но имеющей и временной лаг, и потолок покупательской способности. А вот обуздать инфляцию ужесточением монетарной политики - значит и снизить доходность долга, и снизить потребность в его увеличении, обесценив низкоинтеллектуальный продукт, который импортируется.
Собственно, поэтому монетарные инструменты и чередуются, а США зарабатывают как на расширении денежного предложения, так и на сжатии
phantom_systems написав:
Импорт сырья в значительной мере компенсируется экспортом произведённых из него товаров с высокой добавленной стоимостью
В том то и дело, что не компенсируется - сальдо торговли исторически отрицательное. А сегодня - резко отрицательное. Заметьте, что сырье подорожало гораздо сильнее, чем продукты промежуточного и конечного потребления. Отрицательная разница - это оверхед, ложащийся на американский бизнес
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Додано: Суб 08 січ, 2022 00:49
zРадио написав: phantom_systems написав:
Обслуживать такое тело долга будет совсем непросто, если поднять учётную ставку до уровня номинальной инфляции, особенно при стагнирующей экономике
Проблема в том, что стоимость обслуживания долга невозможно снизить эмиссией, поскольку расти он будет несоразмерно быстрее инфляции, являющейся ответом на ту самую эмиссию, но имеющей и временной лаг, и потолок покупательской способности. А вот обуздать инфляцию ужесточением монетарной политики - значит и снизить доходность долга, и снизить потребность в его увеличении, обесценив низкоинтеллектуальный продукт, который импортируется.
Собственно, поэтому монетарные инструменты и чередуются, а США зарабатывают как на расширении денежного предложения, так и на сжатии
Как бы да, номинальная стоимость обслуживания будет расти, но при этом реальная стоимость тела долга сокращается. Это может сработать, если другие крупные центробанки поддержат ужесточение. Если же Китай продолжит стимулировать свою экономику, в том числе развивая внутренний спрос, это ничем не поможет США, которые останутся при дорогом сырье и падающем темпе роста своей экономики из-за дорогих денег. Как-то рано, ведь их экономика ещё на уровень 2019 не вернулась.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 00:56
Я не могу понять, я что один все с рынка выкупаю? Почему продолжает падать?
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airmax78
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Додано: Суб 08 січ, 2022 01:08
airmax78 написав:
Я не могу понять, я что один все с рынка выкупаю? Почему продолжает падать?
Душитимуть допоки Ви не зіллєте все в мінус.
До того часу рОкета не полетить. Спочатку всіх хитропопих усрєдняльщіков треба передавити.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 01:34
Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.
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