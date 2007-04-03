zРадио написав:

phantom_systems написав:

Феды в этом году ещё не раз свою политику пересмотрят. Может, кто из казахских майнеров и ливанул на событиях, но дело явно не в них, это просто инфоповод. Сравните текущие объёмы и майские, разница огромна. Нырнули ниже МА200 как в сентябре, так же и отрастём. Фонда уже сегодня в боковике. Прогнозируется увеличение монетарной базы федами на 10% к лету, а с их госдолгом уже всё понятно. Экономить не будут, федеральный бюджет на 2022 рекордный по расходам. Феды в этом году ещё не раз свою политику пересмотрят. Может, кто из казахских майнеров и ливанул на событиях, но дело явно не в них, это просто инфоповод. Сравните текущие объёмы и майские, разница огромна. Нырнули ниже МА200 как в сентябре, так же и отрастём. Фонда уже сегодня в боковике. Прогнозируется увеличение монетарной базы федами на 10% к лету, а с их госдолгом уже всё понятно. Экономить не будут, федеральный бюджет на 2022 рекордный по расходам.

А тут у меня совсем противоположные вашим мысли.Во-первых, размер бюджета имеет примерно такое же отношение к монетарной политике, как морская свинка к морю. Далеко ходить не нужно - есть пример 2018-го, когда ставка ФРС была выше 2,5%, что характеризует ДКП как очень жесткую. А расходы бюджета были понесены максимальные за историю на тот момент времени. Министерство финансов прекрасно занимает на коммерческом рынке. Даже нашеНе говоря уже про американское.Во-вторых, то, что США выгоден дешевый доллар, потому что так дешевле обслуживать долг, является очень умозрительным заключением. Игнорируется инфляция, разгоняемая дешевым долларом и доставляющая массу неприятностей их внутренней экономике. США - нетто-импортер, потребляющий больше, чем производит. И сегодня дефицит внешней торговли просто аццкий (порядка 100 млрд долларов в месяц). Импортная инфляция в разы превышает потребительскую (30% против 7%). Главный контрибутор неожиданностью для вас не станет - это сырье, подорожавшее за 2 последних года в среднем на 75%. Уменьшая эмиссию, американцы бьют не по себе, а по своим торговым партнерам, в первую очередь, EM, производящим продукт низкой добавленной стоимости. В этом и прелесть положения США в мире, создаваемое резервным статусом доллара. Не стал называть это маргинальным определением "экспорт инфляции", но суть, надеюсь, раскрыл