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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2935293629372938
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 01:51

  airmax78 написав:Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.

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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 02:11

  airmax78 написав:Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.

Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил.
Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком?
Zebra
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