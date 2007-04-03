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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 січ, 2022 02:11
Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил.
Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком?
Додано: Суб 08 січ, 2022 06:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Подскажите биржу или платформу для покупки и продажи крипты с самыми оптимальными комиссиями?
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