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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 08 січ, 2022 02:11
airmax78 написав:
Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.
Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил.
Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком?
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Zebra
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Додано: Суб 08 січ, 2022 06:22
Подскажите биржу или платформу для покупки и продажи крипты с самыми оптимальными комиссиями?
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zuker1111
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Додано: Суб 08 січ, 2022 09:13
Zebra написав: airmax78 написав:
Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.
Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил.
Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком?
Пока в крипту будут залетать новые пассажиры, иксы будут везде
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phantom_systems
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