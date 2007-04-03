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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2935293629372938
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 01:51

  airmax78 написав:Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.

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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 02:11

  airmax78 написав:Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.

Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил.
Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком?
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 06:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Подскажите биржу или платформу для покупки и продажи крипты с самыми оптимальными комиссиями?
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 09:13

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.

Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил.
Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком?

Пока в крипту будут залетать новые пассажиры, иксы будут везде :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:57

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.

Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил.
Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком?

Если такое произойдёт - это будет высшая несправедливость. А манипуль строгий, но справедливый: всех, кто держит позицию до конца - ожидает богатство.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 10:59

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.

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На групповом фото инвесторов в крипту - я тот, что на столе стоит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:22

  airmax78 написав:На групповом фото инвесторов в крипту - я тот, что на столе стоит.

Ми - не лохи, а інвестори... :)
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 13:00

  airmax78 написав:Я не могу понять, я что один все с рынка выкупаю? Почему продолжает падать?


Я тоже покупаю, альты.Цены июльские радуют.дело в том. что даже если падение продолжится,что совсем не факт, то просто меньше прибыли будет потом.А если счас отскочит, то как летом некоторые будут мариновать свои тезеры под 10-20% годовых.Для справки - уже в этом году я на Линке за 5-6 дней сделал больше 20ти процентов от всего депо.Вход 19ХХ, выход 24-26.Набираю то, что больше всего упало , но фундаментально сильное.Пока не обнародую.
Тот же FOR можно было перезаходить и уже опять стреляет...Бабло под ногами валяется. а особо одарённые будут ждать 15-20. нюню :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 13:21

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.

Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил.
Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком?


Сейчас версий очень много ходит просто абы ляпнуть и как то обоснованных.Никто не знает, какая отработает.Вот например, из одного источника -
Ночью произошел удар в границу трендовой на третье касание. Данная трендовая берет свое начало с октября 20 года. Реакция покупателя прослеживается. Так же формируется патерн "Дракон" Шея вытянутая и прямая, хребет лежит в диапазоне 0. 5-0 .618 о уровня головы до лапы. Все в пределах статистики. 2я лапа ниже 1й. И в данной ситуации это только плюс. После набора позиции (хребет дракона) полезно было выбить стопы лонгистов, которые стояли за предыдущим экстремум (первой лапой). Это и случилось ночью. Но цену от пролива на стопах удержала трендовая. Что явно говорит о покупательской активности.
В рамках волнового анализа сейчас слишком много вариантов развития событий. Но реализация дракона укладывается в волновую раскладку одного из сценария.
По фибам Демонова так же нащупали дно.
Коррекция движущей волны (30к-69к) уже достигла диапазона 0.618-0.786, что является золотой серединой коррекции. Статистически дракон имеет 80% отработку на биткоине.
Докуп при позиционной торговли является обоснованным. Покупка со стопом при классическом трейдинге так же обоснована. Стоп за трендовую (потеря 4% при неудачной сделки). А тейк профит 30-40% (уровень головы дракона (56к-59к). Минимальный тейк - уровень хребта (51к-52к) Так что соотношение тейк-профит довольно обоснованное и более чес 1к 5.
Помним что весь трейдинг основывается на вероятности отработки тех или иных паттернов, трендовых, фиб и тд. Но ничего не истина. Риск-мененжмент не стоит недооценивать.
В стакане там орда покупателя по текущим ценам, ночью они хорошо кушали пролив. Сейчас огромная стена установлена ниже 40к (на бидах). При проливе намерения крупного капитала ясны - выжирают. Так же не стоит забывать о том как работает маркет-мейкер. Загнали много шортистов на падении. Все они в ожидании 30к, а то и ниже. А стопы их как раз за проторговкой (верхний экстремум хребта дракона). Как же их не сбросить? Поэтому отработка дракона для рынка весьма полезна (сбросить стопы шортистов, ликвидировать их депозиты), а так же показать быкам что рынок разворачивается, загнать их в рынок и на на стопах шортистах + на покупках быков проехаться к голове дракона и получить прибыль в 40%.
Кучинелли
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