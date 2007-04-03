Додано: Суб 08 січ, 2022 13:21

Zebra написав: airmax78 написав: Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии. Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.

Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил.

Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком? Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил.Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком?

Сейчас версий очень много ходит просто абы ляпнуть и как то обоснованных.Никто не знает, какая отработает.Вот например, из одного источника -Ночью произошел удар в границу трендовой на третье касание. Данная трендовая берет свое начало с октября 20 года. Реакция покупателя прослеживается. Так же формируется патерн "Дракон" Шея вытянутая и прямая, хребет лежит в диапазоне 0. 5-0 .618 о уровня головы до лапы. Все в пределах статистики. 2я лапа ниже 1й. И в данной ситуации это только плюс. После набора позиции (хребет дракона) полезно было выбить стопы лонгистов, которые стояли за предыдущим экстремум (первой лапой). Это и случилось ночью. Но цену от пролива на стопах удержала трендовая. Что явно говорит о покупательской активности.В рамках волнового анализа сейчас слишком много вариантов развития событий. Но реализация дракона укладывается в волновую раскладку одного из сценария.По фибам Демонова так же нащупали дно.Коррекция движущей волны (30к-69к) уже достигла диапазона 0.618-0.786, что является золотой серединой коррекции. Статистически дракон имеет 80% отработку на биткоине.Докуп при позиционной торговли является обоснованным. Покупка со стопом при классическом трейдинге так же обоснована. Стоп за трендовую (потеря 4% при неудачной сделки). А тейк профит 30-40% (уровень головы дракона (56к-59к). Минимальный тейк - уровень хребта (51к-52к) Так что соотношение тейк-профит довольно обоснованное и более чес 1к 5.Помним что весь трейдинг основывается на вероятности отработки тех или иных паттернов, трендовых, фиб и тд. Но ничего не истина. Риск-мененжмент не стоит недооценивать.В стакане там орда покупателя по текущим ценам, ночью они хорошо кушали пролив. Сейчас огромная стена установлена ниже 40к (на бидах). При проливе намерения крупного капитала ясны - выжирают. Так же не стоит забывать о том как работает маркет-мейкер. Загнали много шортистов на падении. Все они в ожидании 30к, а то и ниже. А стопы их как раз за проторговкой (верхний экстремум хребта дракона). Как же их не сбросить? Поэтому отработка дракона для рынка весьма полезна (сбросить стопы шортистов, ликвидировать их депозиты), а так же показать быкам что рынок разворачивается, загнать их в рынок и на на стопах шортистах + на покупках быков проехаться к голове дракона и получить прибыль в 40%.