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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2936293729382939
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:43

  BIGor написав:Cмотрю биткойн за весь 2021 год вырос на 2,36%! Поздравляю владельцев с прибылью.

Мы считаем за 2 года с мартовских низов. Биткоин - это не депозит с гарантированной доходностью. Но уже если не зассал и вовремя зашёл - получишь по полной.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:54

  phantom_systems написав:Как бы да, номинальная стоимость обслуживания будет расти, но при этом реальная стоимость тела долга сокращается. Это может сработать, если другие крупные центробанки поддержат ужесточение. Если же Китай продолжит стимулировать свою экономику, в том числе развивая внутренний спрос, это ничем не поможет США, которые останутся при дорогом сырье и падающем темпе роста своей экономики из-за дорогих денег


А по-моему, ценам на сырье плевать на ЕЦБ, НБКР и все прочие центральные банки, кроме ФРС. Вспомните, сколько раз американцы единолично обрушивали цены на нефть, какие бы в то время цели ни преследовали остальные участники рынка


  phantom_systems написав:Как-то рано, ведь их экономика ещё на уровень 2019 не вернулась.


Вернулась, причем на коне. В 3-м кв уже 102% от докризисного уровня. ЕС и нам об этом пока только мечтается

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PS: уже даже Далио и Новограц призывают не покупать крипту до повышения ставки ФРС, поскольку рынок может среагировать непрогнозируемо
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:02

  Zebra написав:Это хамаха валит рынок, от вчера снова выпустил ролик о росте крипты, и типа 42500 было дном.


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