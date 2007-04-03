Додано: Суб 08 січ, 2022 20:31

kuzment написав: Zebra написав: airmax78 написав: Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии. Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.

Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил.

Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком? Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил.Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком?

Думаю не будут давать иксы то что стрельнуло в 20-21 годах (кроме битка и кефира).

Я в прошлом цикле застал листинг на битфинекс двух монет: GLM и SNT, разумеется в последствии потерял на них прилично и как то с тех пор периодически наблюдаю за их ценами. Они так и не достигли ATH в текущем завершенном бычьем цикле. Уверен нет смысла присматривать альту для х10-x20 на первых двух страницах Coinmarket для следующего цикла. Это уже влипшие инвесторы им теперь ничто не поможет яркий пример тот же "хриплый". Думаю не будут давать иксы то что стрельнуло в 20-21 годах (кроме битка и кефира).Я в прошлом цикле застал листинг на битфинекс двух монет: GLM и SNT, разумеется в последствии потерял на них прилично и как то с тех пор периодически наблюдаю за их ценами. Они так и не достигли ATH в текущем завершенном бычьем цикле. Уверен нет смысла присматривать альту для х10-x20 на первых двух страницах Coinmarket для следующего цикла. Это уже влипшие инвесторы им теперь ничто не поможет яркий пример тот же "хриплый".

Доги стрельну., Маск обещал сделать ими оплату за новенькие Теслы. Также в твиттер-пространстве натыкаюсь на предложение сделать доги валютой на Марсе. В любом случае цены на колу и бургеры на звездолетах SpaceX обязаны в догах считать.Еще если и от космических туристов будут принимать оплату в собачках, цены им не будет.А если серьезно, я думаю 69 - это был символичный АТН по битку, больше он туда не вернется уже никогда. Причина я раньше называл - дивергенция по RSI на лунных свечах - интерес битку угасает, институционалы готовы с дисконтом 20% от текущих цен из него выйти, должен был он уверенно по логарифмическим графикам пробивать 70-80к хотя бы.