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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 29372938293929402941>
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:43

  BIGor написав:Cмотрю биткойн за весь 2021 год вырос на 2,36%! Поздравляю владельцев с прибылью.

Мы считаем за 2 года с мартовских низов. Биткоин - это не депозит с гарантированной доходностью. Но уже если не зассал и вовремя зашёл - получишь по полной.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:54

  phantom_systems написав:Как бы да, номинальная стоимость обслуживания будет расти, но при этом реальная стоимость тела долга сокращается. Это может сработать, если другие крупные центробанки поддержат ужесточение. Если же Китай продолжит стимулировать свою экономику, в том числе развивая внутренний спрос, это ничем не поможет США, которые останутся при дорогом сырье и падающем темпе роста своей экономики из-за дорогих денег


А по-моему, ценам на сырье плевать на ЕЦБ, НБКР и все прочие центральные банки, кроме ФРС. Вспомните, сколько раз американцы единолично обрушивали цены на нефть, какие бы в то время цели ни преследовали остальные участники рынка


  phantom_systems написав:Как-то рано, ведь их экономика ещё на уровень 2019 не вернулась.


Вернулась, причем на коне. В 3-м кв уже 102% от докризисного уровня. ЕС и нам об этом пока только мечтается

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PS: уже даже Далио и Новограц призывают не покупать крипту до повышения ставки ФРС, поскольку рынок может среагировать непрогнозируемо
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:02

  Zebra написав:Это хамаха валит рынок, от вчера снова выпустил ролик о росте крипты, и типа 42500 было дном.


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for_u
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:25

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:58

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.

Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил.
Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком?

Если такое произойдёт - это будет высшая несправедливость. А манипуль строгий, но справедливый: всех, кто держит позицию до конца - ожидает богатство.

Манипуль сделал вас свободными, освобождает вас от денег, а вы еще в чем то подозреваете его криптографическое величество, он дарит вам цифровой код, вы богатые и свободные от денег, нет денег - нет забот что с ними делать, да здравствует свобода!
А те другие порочные, жадные, которым жалко отдать каких то 40 тысяч вонючих долларов за то, что электроны бегают по атомам, во благо цифровой справедливости - ничтожные людишки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

по та вроде должны 40 пробить, но там же по идее стена на откуп стоит - красиво манипуль работает...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:22

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.

Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил.
Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком?

Думаю не будут давать иксы то что стрельнуло в 20-21 годах (кроме битка и кефира).
Я в прошлом цикле застал листинг на битфинекс двух монет: GLM и SNT, разумеется в последствии потерял на них прилично и как то с тех пор периодически наблюдаю за их ценами. Они так и не достигли ATH в текущем завершенном бычьем цикле. Уверен нет смысла присматривать альту для х10-x20 на первых двух страницах Coinmarket для следующего цикла. Это уже влипшие инвесторы им теперь ничто не поможет яркий пример тот же "хриплый".
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:31

  kuzment написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Я не верю, что ошибся. Мы будем багатии.

Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил.
Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком?

Думаю не будут давать иксы то что стрельнуло в 20-21 годах (кроме битка и кефира).
Я в прошлом цикле застал листинг на битфинекс двух монет: GLM и SNT, разумеется в последствии потерял на них прилично и как то с тех пор периодически наблюдаю за их ценами. Они так и не достигли ATH в текущем завершенном бычьем цикле. Уверен нет смысла присматривать альту для х10-x20 на первых двух страницах Coinmarket для следующего цикла. Это уже влипшие инвесторы им теперь ничто не поможет яркий пример тот же "хриплый".

Доги стрельну., Маск обещал сделать ими оплату за новенькие Теслы. Также в твиттер-пространстве натыкаюсь на предложение сделать доги валютой на Марсе. В любом случае цены на колу и бургеры на звездолетах SpaceX обязаны в догах считать.
Еще если и от космических туристов будут принимать оплату в собачках, цены им не будет.

А если серьезно, я думаю 69 - это был символичный АТН по битку, больше он туда не вернется уже никогда. Причина я раньше называл - дивергенция по RSI на лунных свечах - интерес битку угасает, институционалы готовы с дисконтом 20% от текущих цен из него выйти, должен был он уверенно по логарифмическим графикам пробивать 70-80к хотя бы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:43

  Zebra написав:
  kuzment написав:
  Zebra написав:Я догадываюсь, что манипуль вам уготовил.
Он уронит биток в коридор 15к-35к и будет он в нем барахтаться 10 лет, преимущественно низходящим трендом, как отжимали золото с 1980-х по 2000-ые. Готовы ждать 10 лет туземуна? Смотреть как вырастет эфир за это время до $7000, как стрельнут еще пару раз доги, как всякие токены будут раз за разом давать иксы, а вы будете как овно в проруби со своим битком?

Думаю не будут давать иксы то что стрельнуло в 20-21 годах (кроме битка и кефира).
Я в прошлом цикле застал листинг на битфинекс двух монет: GLM и SNT, разумеется в последствии потерял на них прилично и как то с тех пор периодически наблюдаю за их ценами. Они так и не достигли ATH в текущем завершенном бычьем цикле. Уверен нет смысла присматривать альту для х10-x20 на первых двух страницах Coinmarket для следующего цикла. Это уже влипшие инвесторы им теперь ничто не поможет яркий пример тот же "хриплый".

Доги стрельну., Маск обещал сделать ими оплату за новенькие Теслы. Также в твиттер-пространстве натыкаюсь на предложение сделать доги валютой на Марсе. В любом случае цены на колу и бургеры на звездолетах SpaceX обязаны в догах считать.
Еще если и от космических туристов будут принимать оплату в собачках, цены им не будет.

А если серьезно, я думаю 69 - это был символичный АТН по битку, больше он туда не вернется уже никогда. Причина я раньше называл - дивергенция по RSI на лунных свечах - интерес битку угасает, институционалы готовы с дисконтом 20% от текущих цен из него выйти, должен был он уверенно по логарифмическим графикам пробивать 70-80к хотя бы.

Да, цикл к циклу всё меньше % роста ATH, интерес действительно угасает.
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:50

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Cмотрю биткойн за весь 2021 год вырос на 2,36%! Поздравляю владельцев с прибылью.

Мы считаем за 2 года с мартовских низов. Биткоин - это не депозит с гарантированной доходностью. Но уже если не зассал и вовремя зашёл - получишь по полной.

все ок. главное по больше денег заносить
Ekran
 
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